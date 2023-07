La función desconocida de la freidora de aire que empezarás a usar a diario

Desde que la freidora de aire o airfryer comenzó a popularizarse, no hay nadie que se precie que no la haya probado ya. Cocinar sin apenas aceite es uno de los reclamos de este electrodoméstico, que no hace más que ganar adeptos día a día.

Una de las ventajas de la freidora de aire, además de su pequeño tamaño en comparación con un horno, es que tiene la capacidad de hacer platos más saludables. Además, las recetas que se pueden cocinar dentro son infinitas.

Se puede hacer casi de todo con la freidora de aire. Carne, pescado, patatas, verduras... Pero hay una función que casi nadie sabe. Se pueden descongelar alimentos en su interior, como el pan. Y los resultados son casi mejores que en el microondas.

Tips para descongelar pan en airfryer

Para poder descongelar pan en la freidora de aire, el primer paso es precalentarla. Después habrá que colocarlo en la cesta sin introducir demasiada cantidad, de modo que el aire caliente pueda fluir con facilidad.

El tiempo máximo será de 10 minutos, siempre a temperatura baja pero dependiendo de la cantidad del pan. Es imprescindible vigilar la cocción de vez en cuando para ir aumentando la temperatura hasta 180 grados. Así quedará crujiente por fuera y esponjoso por dentro, como si estuviese recién comprado.