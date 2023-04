Expertos alertan de sustancias potencialmente cancerígenas en 'airfryer' si no se usa adecuadamente

La freidoras de aire o airfryer son la última moda en la cocina. No quedan casi hogares que no tengan este electrodoméstico que promete comida más saludable al no utilizar casi aceite. Pero, como todo en la vida, si no se utiliza adecuadamente puede causar graves perjuicios en la salud.

No limpiar este electrodoméstico correctamente tras cada uso puede causar problemas de higiene, riesgo de incendio o mala cocción de los alimentos. Además, puede ser un foco de proliferación de bacterias como Salmonella o Campylobacter.

Pero los riesgos no son solo estos. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer alerta de que freír con aire puede provocar la creación de la acrilamida, que suele estar relacionado con el desarrollo de algunos cánceres. Se trata de una sustancia química que se forma de manera natural en alimentos con altos niveles de almidón en elaboraciones a altas temperaturas.

Según esta agencia, al freír los alimentos con aire caliente existe la posibilidad de que se creen compuestos dañinos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las aminas heterocíclicas, también asociadas al riesgo de padecer cáncer.