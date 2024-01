La zona de España en la que la gente está "gastando dinero en comer peor"

Mantener una dieta rica nutricionalmente y que sea saludable es una de las preocupaciones principales de los españoles, que buscan cada vez más en los lineales de los supermercados productos bio, plant based o ecológicos.

Sin embargo, estos productos u otros más exóticos provenientes de otros países son más caros de lo habitual. De hecho, para el médico José A. Medina, que ha concedido una entrevista para el diario La Provincia, se ha producido un cambio en los hábitos alimenticios por el que se paga más y no necesariamente se come más sano.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"El problema está en cómo definimos saludable, para empezar", ha empezado diciendo al citado medio. "Un ejemplo son las dietas hiperrestrictivas donde alguien dice que lo único saludable que puedes comer son semillas y productos que vienen del otro lado del mundo. Eso es un ejemplo de pegarte tiros en tu propio pie. Evidentemente, ese tipo de comida es más cara", ha añadido.

Además, ha apuntado que se está optando cada vez más por las comidas precocinadas o prehechas, aunque sean caseras o aparentemente saludables, que son más caras que comprar los ingredientes y realizarlas.

"Ahora mismo tú puedes ir a cualquier supermercado y comprar comida elaborada relativamente fresca: sushi, una tortilla, un potaje, un pollito... Y ya no es ya solo lo que viene en un envase. No, estamos hablando de comida teóricamente casera. Pero ya tienes un par de intermediarios a los que estás pagando y está inflando el precio", ha ejemplificado.

Además, ha señalado que esto se debe a un cambio demográfico y sociológico sobre los roles domésticos y los hábitos que se tienen en casa. "No sabemos dividir bien las tareas y hay demasiada información en cuanto a qué es sano. Hay modas y nos olvidamos de que nuestra dieta tradicional. Nuestra dieta, aunque sea de aprovechamiento, no es una que conduzca a la obesidad. No hay más que mirar grabados, fotos y descripciones de cómo era nuestra vida hace 100 años", ha indicado.

Además, Medina ha puesto el ejemplo de Canarias en el diario palmense y ha asegurado que es una región "donde la gente está gastando más dinero en comer peor". "Están comprando esas comidas peores que son aparentemente más sanas y están dejando de comer potajes, sardinas, batata, la fruta local...".

Sin embargo, ha recalcado que esto no es irreversible y se puede recuperar fomentando la agricultura tradicional y los productos locales de las islas. "Yodo desde un punto de vista sostenible y se hace una integración de ambos modelos, puedes tener lo mejor de los dos mundos [agricultura y turismo]", ha detallado.