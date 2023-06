El truco definitivo para que la bombona de butano te dure más: muy pocos lo hacen

Pese a que es cada vez menos común, en millones de hogares españoles, el butano continúa siendo uno de los bienes más preciados en el día a día. La bombona naranja que lleva acompañándonos desde mitad del siglo pasado, es a día de hoy, fundamental para satisfacer las necesidades de millones de personas en nuestro país.

Además, tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, y el encarecimiento de las materias primas, muchas personas se decantaron por el butano como principal fuente de energía, ya que su coste era mucho más asequible.

Como ejemplo, la noticia conocida a mediados de mayo, en la que se rebajaba el precio de la bombona a mínimos desde hace años, al descender hasta los 15,37 €. Esto motivó a varias empresas del sector a compartir distintos consejos a sus clientes, con el objetivo de aumentar la durabilidad y eficiencia de la bombona.

Principales trucos

Repsol, la principal compañía energética del país, dio una serie de recomendaciones con el fin de que los clientes puedan darle un mayor y mejor uso al butano. Algunos de ellos muy simples, pero que no todo el mundo lleva a cabo.

Cerrar la llave del suministro cuando no se esté usando o colocar la bombona lejos de zonas que puedan generar o recibir calor, serían algunos de estos consejos. En segundo se encontraría otra recomendación habitual y sencilla: cerrar el grifo del agua cuando no se esté usando, como por ejemplo, en el momento de enjabonarse en la ducha al igual que al fregar los platos. Para que esto tenga efecto, como es lógico, en primer lugar es necesario comprobar que el grifo no gotea y no tiene pérdidas de agua.

Otro de los tips a la hora de poder alargar la vida de las bombonas se encuentra a la hora de elegir los utensilios de cocina, ya que se apunta a que cuanto más adaptado sea el tamaño a los quemadores, más eficiente será.

El fuego: clave para la combustión

Aunque de todos estos consejos, uno al que mucha gente no le presta atención es el del fuego. Según indican desde las energéticas, el color del fuego es tremendamente importante a la hora de comprobar si la combustión -el proceso más importante de todos- es correcta o no.

En el caso de que la llama presente un color azulado, la combustión será perfecta, mientras que si desprende un color anaranjado o rojo, es mala.