Zara hace negocio con el aceite de oliva

Desde 2003, Zara diversificó su mercado. Además de la ropa que venden en la mayoría de las tiendas del grupo Inditex, se abrieron a los productos del día a día para el hogar con su apuesta por Zara Home. Y uno de ellos tiene que ver con el aceite de oliva.

Se trata del set de aceiteras que tienen puesto a la venta y se puede comprar tanto en tiendas físicas como en su página web. Este cuenta con dos recipientes en los que depositar este líquido que están elaboradas a base de vidrio de borosilicato biselado.

El tapón de ambos recipientes está hecho de corcho. El set incluye una base de madera sobre la que depositar los dos envases. Por lo tanto, aunque se trate de aceiteras, una puede servir para guardar el aceite, pero el otro se puede emplear para el consumo de vinagre, por ejemplo.

En la página web detallan, además del precio —que son 29,99 euros—, las medidas del mismo: 20,5 centímetros de alto; 21, de ancho y 9,5 centímetros de fondo.

El peso del mismo no pasa de los 500 gramos, por lo que su traslado de la cocina al comedor no debería suponer ningún problema. Al menos, no en lo que al peso se refiere.

Este es sólo uno de los muchos productos que Inditex ofrece en su sección más alejada del mercado en el que predomina, la ropa. Zara Home abrió en 2003 y, entre 2007 y 2017, se abrió al mundo a través del comercio electrónico.