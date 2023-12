10 canciones españolas amadas que ahora son odiadas

Dicen que lo poco gusta y lo mucho cansa. Y aunque esto no se cumpla siempre, en el mundo de la música no suena del todo raro. No es raro que una canción pase de deseada a odiada de tan escuchada, puesta en las radios, discotecas...

Algo así le pasa a estos 10 clásicos modernos de la música en español. Una miscelánea de estilos con el común denominador de la lengua de Miguel de Cervantes y de haber logrado un notable éxito de escuchas, compartidos y viralización de todo tipo. Abunda el pop-rock, pero no falta el rock rural o algún himno obligatorio casi en cualquier boda.

Y de éxito, precisamente, muchas murieron para millones de fans, que han pasado de disfrutar a cogerle manía a estos temas. La selección le corresponde a la célebre revista Esquire, pero a buen seguro que muchos coincidimos en ¿todas?, ¿la mayoría?, ¿varias? de las presentes.

Y para que nadie se indigne en estas fechas tan entrañables, conste que nadie habla de buenas o malas canciones...

Clavado en un bar (Maná)

No rompas mi corazón (Coyote Dax)

Colgando en tus manos (Carlos Baute y Marta Sánchez)

Carolina (M Clan)

Atrapados en la red (Tam Tam Go!)

Soldadito marinero (Fito & Fitipaldis)

La flaca (Jarabe de Palo)

La camisa negra (Juanes)

La Bomba (King África)

Opa yo viaze un corra (El Koala)