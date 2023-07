Aitana, la chica 'Alpha' que se emocionó en su primer LOS40 Básico Santander

En tan solo seis años, Aitana se ha convertido en una de las mayores estrellas de nuestro país. No hay canción suya que no se convierta en un éxito, ni disco o proyecto que no genere la máxima expectación. Por eso, LOS40 Básico Santander tenía que volver a lo grande, tenía que volver con Aitana y en un escenario privilegiado, el del Teatro Eslava de Madrid. Ya puedes ver este show íntegro en el canal de YouTube de LOS40, en los40.com y a través de la app de LOS40.

La creadora de 'Las Babys' arrancó su setlist con dos de sus temas más icónicos: 'En el coche' y '11 razones' y lo hizo ante la atenta mirada de un público ansioso que llevaba mucho sin verla en un formato tan íntimo. En directo, su propuesta conjugaba lo mejor de la antigua Aitana con los tracks más recientes, los de la era 'Alpha', su próximo disco de estudio.

Tony Aguilar fue el encargado de presentar este LOS40 Básico Santander en el que hubo más momentos emotivos para Aitana. La artista no pudo contener las lágrimas con la proyección de un vídeo que repasó todos sus premios en LOS40 Music Awards y todos los éxitos de una carrera imparable. “No suelo llorar viéndome. Es rarísimo este momento”, llegó a decir visiblemente emocionada ante el público.

La artista interpretó canciones que ya forman parte de nuestra banda sonora. Sonaron 'Formentera', 'Mariposas' o 'Mon Amour' y temas más nuevos como 'Los Ángeles' y 'Las babys', testimonios de su evolución artística y de su don para conectar con su audiencia de una manera auténtica.