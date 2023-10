Aitana vuelve tras la polémica y manda un mensaje a sus haters

En los últimos días, se libra en redes sociales un debate acerca del cambio que ha hecho la cantante Aitana en sus conciertos. La artista ha arrancado una nueva gira, el Alpha Tour, y lo ha hecho con algunas coreografías más provocativas de las que venía haciendo hasta ahora. La de San Clemente de Llobregat ha respondido este sábado a todas las críticas.

Lo ha hecho en su último concierto, en el malagueño Auditorio Cortijo de Torres. Antes de empezar a entonar los primeros versos de miamor, el tema cuya coreografía está siendo más comentado, ha lanzado el siguiente mensaje a todos sus espectadores y espectadoras: "Haced siempre los que os apetezca".

Y, a pesar de las críticas de algunos, las redes se han llenado en las últimas horas de mensajes de apoyo y satisfacción al comprobar que la cantante no ha cedido a las mismas.

"Málaga ha vivido uno de los momentos de esta gira", ha comenzado a escribir un usuario en su perfil de X (anteriormente, Twitter). "Comprender que Aitana tiene una seguridad escénica y que ya no iba a cambiar o dejar de hacer cosas por las críticas. No sé cómo explicarlo pero el resto de ciudades ya no vamos a vivir esa pequeña incertidumbre", ha añadido.

La artista, además, ha dejado un espacio en su último show para hacer énfasis en la importancia de la salud mental. "Me gusta que, en mi familia, todo el mundo esté sano, que mis amigos sean los de toda la vida. Me siento muy afortunada", ha asegurado.

La artista ha querido hablar sobre aquellas personas que, quizá, "están pasando por un mal momento o que sienten que están en un momento de cambio y que no es lo mejor del mundo ahora mismo". Les ha lanzado el siguiente mensaje: "Se acabarán dando cuenta, y yo también me acabaré dando cuenta, de que aún queda mucho por vivir".

Aitana ha concluido, emocionada, que "te acabas dando cuenta de que todo cambio es experiencia todo cambio, siempre, aunque no lo sepamos ver, siempre va a ser para mejor".