Brendan Fraser: "Si te quedas ahí y pones un pie delante del otro, llegarás donde debes ir"

Los SAG Awards, los Premios del Sindicato de Actores, —generalmente, un buen termómetro de cara a los Oscar— coronaron este domingo a Todo a la vez en todas partes como ganadora de la noche y a Brendan Fraser como el Mejor actor por su papel en La Ballena (The Whale).

El actor volvió a emocionar a todo el auditorio en su discurso de agradecimiento, que fue de lo más sentido. "Lo atesoraré", dijo muy emocionado al llegar al atril. "Pero no más que lo que guardaba en mi cartera: mi tarjeta SAG que logré en 1991. Me hacía sentir que pertenecía. Somos actores, todos queremos sentir que pertenecemos a una tribu. Y ahí es donde descubrí que pertenecía a una. Si entonces le hubieran dicho a ese tipo que estaría de pie aquí ahora mismo, no lo habría creído", añadió.

Tras dar las gracias al director de la cinta, Darren Aronofsky, al guionista Samuel D. Hunter, y a sus compañeros de reparto, Fraser describió a Charlie, el personaje que interpreta en La Ballena, como el papel de su vida.

"Es alguien que está en una balsa de remordimientos, pero inmerso en un mar de esperanza. Yo he estado en ese mar y hace poco he surfeado esa ola, que ha sido poderosa y buena. Y esa ola también me arrastró hasta el fondo del océano, restregó mi cara allí, y terminó en una playa extraña en un mundo diferente preguntándome dónde estoy ahora", aseguró el intérprete de La Momia, quien sufrió acoso por parte de un alto cargo de Hollywood y tuvo depresión.

El actor se dirigió a todos los colegas de profesión que hubieran pasado o estén viviendo algo similar para decirles que sabe cómo se sienten: "Créeme, si te quedas ahí y pones un pie delante del otro, llegarás donde debes ir. Ten coraje".

Tras más agradecimientos, esta vez a su familia y su agente, Fraser terminó su discurso bromeando acerca de la estatuilla que acababa de ganar: "Ahora voy a buscarle unos pantalones a este hombrecillo".