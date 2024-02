Carmen Calvo: "Zorra" es la última palabra que oye una mujer antes ser agredida

Europa Press via Getty Images

La presidente de la Comisión de Igualdad del Congreso, la socialista Carmen Calvo, ha alertado este sábado que "zorra es, en muchas ocasiones, la última palabra que escucha una mujer antes de ser apuñalada, violada o tirada por unas escaleras".

En referencia a la elección de la canción Zorra, del grupo Nebulossa, que representará a España en el festival de Eurovisión 2024, la ex vicepresidenta primera del Gobierno y ex ministra de la Presidencia, de Relaciones con las Cortes e Igualdad (2018-2019) ha asegurado a EFE que "si tenemos que hacer feminismo en serio para la dignidad de las mujeres, la mejor idea no es el festival de Benidorm ni el de Eurovisión, con todos mis respetos".

Para Carmen Calvo, "si alguien ha pensado que el feminismo se debate en el Festival de Benidorm es que estamos muy locos ya".

La diputada del PSOE por Granada ha intervenido en Córdoba en la XI Jornada '22F Día por la Igualdad Salarial entre Mujeres y Varones y su relación con los Cuidados', que organiza la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, donde ha expuesto su visión sobre la evolución de la igualdad salarial y de las pensiones.