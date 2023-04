Las claves de la llegada de Max: precios, fechas y qué pasa con las suscripciones de HBO Max

La guerra de las plataformas de streaming sigue siendo encarnizada. La última en jugar sus cartas ha sido HBO Max, que ha anunciado su desaparición para pasar a llamarse simplemente Max.

Este cambio radical por parte de la compañía se trata de un rebranding con el que buscan llegar a un público más amplio y comerle terreno a Netflix, que ya se vio afectada por la decisión de controlar las cuentas compartidas. Max se lanzará el próximo 23 de mayo en EEUU y en 2024 en el resto de países, entre ellos los de Europa, aunque no hay fecha concreta de llegada.

Según han señalado en su comunicado, precisamente esta plataforma que se ha caracterizado bajo el sello HBO por sus series y amplia gama de películas, también incluyendo las de Warner Bros y las de la casa DC, va a ampliar su contenido para acercarse a otros públicos con realities, concursos y otros programas de entretenimiento.

“Desde los superhéroes más grandes hasta los campeones de la vida real; desde dramas que dan forma a la cultura hasta entretenimiento que da forma al gusto; desde reinos fantásticos hasta el más real de los mundos, Max ofrecerá una variedad inigualable de opciones”, señaló JB Perrette, presidente y director ejecutivo de Global Streaming & Games de Warner Bros. Discovery.

"Esta nueva marca supone un cambio importante desde dos productos más limitados, HBO Max y Discovery+, hasta una oferta de contenido y propuesta para el consumidor más amplia. Si bien cada producto cumplió con algunas necesidades, Max tendrá una amplia gama de opciones de calidad para todos y cada uno", recalcó.

La unión de las plataformas HBO Max y Discovery + aumenta, como ya se hizo con el lanzamiento de HBO Max en 2021, los contenidos de la plataforma. De hecho, se han comprometido a que el servicio contará con una actualización de contenido con 40 nuevos títulos y temporadas de media cada mes.

Qué tarifas hay y qué pasa con los clientes de HBO Max



Por el momento, solo se conocen las tres tarifas que habrá en EEUU para su lanzamiento y habrá que esperar a que se acerque la fecha de la llegada a España para conocer cuáles serán las que se apliquen. Por el momento son las siguientes:

La versión Max Ad Lite por 9,99 dólares al mes/99,99 dólares al año, que tendrá anuncios, permitirá la reproducción simultánea en dos dispositivos y sin descargas de contenido.

La modalidad Max Ad Free por 15,99 dólares al mes/149,99 dólares al año, que no tendrá anuncios, permitirá la reproducción simultánea en dos dispositivos y tendrá 30 descargas sin conexión.

La modalidad Max Ultimate Ad Free por 19,99 dólares al mes/199,99 dólares al año que permite cuatro dispositivos de forma simultánea, 100 descargas sin conexión, calidad de imagen de hasta 4K y de sonido Dolby Atmos.

Para los actuales clientes de HBO Max la tarifa será la misma que tengan actualmente contratada, tengan o no descuentos aplicados. Además, en EEUU se ha anunciado que se trasladaría automáticamente la suscripción como sucedió con el paso de HBO a HBO Max.

Qué nuevas series y películas se estrenarán

Este relanzamiento de Warner Bros Discovery con Max llega acompañado de numerosas novedades. La más comentada y destacada, la serie de Harry Potter basada en los libros de JK Rowling, que durará unos 10 años y adaptará una entrega de la saga por cada temporada.

Entre otras producciones también se ha anunciado Pingüino, el spin-off de The Batman con Colin Farrell como protagonista; True Detective: Night Country, la cuarta temporada de la serie policiaca, con Jodie Foster como protagonista; o The Sympathizer, miniserie protagonizada por Robert Downey Jr. y dirigida y producida por Park Chan-wook, Gremlins: Secrets of the Mogwai, precuela animada de la mítica cinta Gremlins, y The Regime, una nueva producción protagonizada por Kate Winslet, que ya tuvo éxito en la plataforma con Mare of Easttown.

Sin embargo, no se han olvidado de los clásicos de la plataforma por la que mantienen a sus seguidores. Tras el éxito de La casa del dragón, han anunciado una nueva precuela de Juego de Tronos, basada en los cuentos de Dunk and Egg. Serán tres entregas, la primera se titulará El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante y contará con la producción ejecutiva de George R. R. Martin.

Otro spin-off de la casa por el que apostarán será por uno de The Big Bang Theory —el segundo tras El joven Sheldon— del que se desconoce por ahora la temática y que contará con su creador, Chuck Lorre.

Más personalización, apuesta por el contenido infantil y opciones premium

Entre los aspectos que destaca de la compañía para el lanzamiento de Max destaca una mayor personalización, algo que echaban de menos algunos usuarios de la plataforma y que sí se da en Netflix, donde el algoritmo trata de ofrecerte contenido en base a lo último que has consumido.

"Estamos seguros de que todas estas mejoras ofrecerán una experiencia más sólida a nuestros clientes, lo que impulsará un mayor compromiso, ayudará a mejorar la retención y mejorará la satisfacción del cliente, lo que a su vez nos ayudará a seguir escalando", ha indicado Perrette.

A nivel de navegación, además de incorporar una mayor personalización, Max incluirá una simplificación de los menús y categorías, ofreciendo mejores accesos directos y hubs que faciliten la exploración de contenido dentro de la plataforma.

Max apostará también por el contenido infantil creando un perfil infantil con control parental que se instalará para los nuevos abonados. Los progenitores podrán de esta forma configurar el contenido en función de la edad de sus hijos: little kids (tv-y), big kids (tv-y7, tvy7-fv), big kids plus (tv-g, g), preteens (tv-pg/pg) o teens (tv-14, pg-13). Del mismo modo, podrán establecer un PIN para controlar el acceso a determinados contenidos o a los perfiles de adultos.

A nivel técnico, la oferta Ultimate Ad Free de Max dispondrá del catálogo ampliado para poder ver determinadas producciones en 4K UHD, incluyendo contenidos destacados como Juego de Tronos, The Last of Us, Harry Potter, El Señor de los Anillos o La Trilogía del Caballero Oscuro, así como todas las películas de Warner Bros. estrenadas este año cuando lleguen a la plataforma.