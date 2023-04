El TikTok que explica lo que va a ocurrir con Max y HBO Max

Nueva revolución en las plataformas de streaming. Apenas unos meses después de que Netflix anunciase el fin de las cuentas compartidas ahora es HBO Max la que ha anunciado su reformulación. La compañía Warner Bros Discovery va a relanzar su servicio de series y películas bajo el nombre de Max haciendo desaparecer su actual plataforma HBO Max.

El tiktoker @telocuentosinspoilers ha compartido un vídeo en el que da las claves de este cambio. Según cuenta, "Max va a tener ahora mucho más contenido relacionado con realities y programas, pero también las series de siempre" entre las que destaca La Casa del Dragón, Succession o The Last of Us.

Sin embargo, recuerda que habrá otros contenidos nuevos para llegar a un nuevo público y que también se han presentado nuevas series como la de Harry Potter, The Sympathizer que estará protagonizada por Robert Downey Jr., The Regime protagonizada por Kate Winslet, una nueva temporada de True Detective o la serie del antagonista de Batman, Pingüino, al que dará vida Colin Farrell.

Tal y como informa en el TikTok, la plataforma llegará a EEUU el 23 de mayo y, previsiblemente lo hará al resto de países en 2024.

Las tarifas, en un principio, no variarán para los actuales suscriptores de HBO Max, pero sí habrá nuevos precios para los nuevos suscriptores. "Por lo que quiero pensar que si en España tenéis ese 50% de descuento al mes de cuando lo contratasteis, se os mantendrá", apunta el tiktoker.