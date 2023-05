Eurovisión 2023: fechas, canciones, presentadores y cómo votar

Tras el tercer puesto de Chanel en Eurovisión el año pasado, cada vez queda menos para que Blanca Paloma se enfrente al reto de intentar hacer historia en el certamen de la canción con su Eaea en Liverpool (Reino Unido), ciudad que alberga el festival al no poder hacerlo Ucrania, país ganador de 2022.

Las fechas de Eurovisión 2023

Aunque España, por pertenecer al llamado Big Five tiene un puesto asegurado en la final, muchos son los eurofans que seguirán las dos semifinales previas para conocer cuáles son los rivales con los que la ilicitana se medirá y cuáles se quedan por el camino.

Para ello, son dos las fechas que tienen que tener en cuenta: el martes 9 se celebrará la primera semifinal de Eurovisión y dos días más tarde, el jueves 11, la segunda eliminatoria. La gran final tendrá lugar el sábado 13 de mayo.

Las 37 canciones que competirán en Eurovisión

Además de Blanca Paloma, entre los favoritos de esta edición figuran la sueca Loreen o la propuesta de Käärijä desde Finlandia, pero no hay que perder de vista que el televoto puede inclinar la balanza en favor de Ucrania. Esta es la lista completa de países, artistas y las canciones que defenderán:

Albania: Albina & Familja Kelmendi con Duje

Alemania: Lord of the Lost con Blood & Glitter

Armenia: Brunette con Future Lover

Australia: Voyager con Promise

Austria: Teya & Salena con Who the hell is Edgar?

Azerbaiyán: TuralTuranX con Tell me more

Bélgica: Gustaph con Because of you

República Checa: Vesna con My sister's crown

Chipre: Andrew Lambrou con Break a broken heart

Croacia: Let 3 con Mama SC!

Dinamarca: Reiley con Breaking my heart

Eslovenia: Joker Out con Carpe Diem

España: Blanca Paloma con Eaea

Estonia: Alika con Bridges

Finlandia: Käärijä con Cha cha cha

Francia: La Zarra con Évidemment

Georgia: Iru Khechanovi con Echo

Grecia: Victor Vernicos con What they say

Irlanda: Wild Youth con We are one

Islandia: Diljá con Power

Israel: Noa Kirel con Unicorn

Italia: Marco Mengoni con Due vite

Letonia: Sudden Lights con Aija

Lituania: Monika Linkyté con Stay

Malta: The Busker con Dance (our own party)

Moldavia: Pasha Parfeni con Soarele si Luna

Noruega: Alessandra Mele con Queen of kings

Países Bajos: Mia Nicolai & Dion Cooper con Burning Daylight

Polonia: Blanka con Solo

Portugal: Mimicat con Ai Coração

Reino Unido: Mae Muller con I wrote a song

Rumanía: Theodor Andrei con D.G.T

San Marino: Piqued Jacks con Like an animal

Serbia: Luke Black con Samo mi spava

Suecia: Loreen con Tattoo

Suiza: Remo Forrer con Watergun

Ucrania: Tvorchi con Heart of Steel

Los cuatro presentadores de Eurovisión

La organización del certamen ha confiado en cuatro figuras para actuar como maestros de ceremonias en la gran final de Eurovisión. Tres son británicos y la cuarta es ucraniana.

Se trata de Graham Norton, presentador de televisión además de comentarista eurovisivo; Alesha Dixon, cantante y Hannah Waddingham, también cantante y actriz de series como Juego de Tronos y Sex Education. Por último, Julia Sanina quedó segunda en la preselección de Eurovisión en el año 2016 representando a Ucrania.

​Cómo poder votar

En esta edición se han introducido algunas novedades en el sistema de votación de Eurovisión. Por un lado, serán los espectadores los únicos que decidan qué países pasan de las semifinales a la final (el jurado también votará pero su decisión sólo se utilizará si el voto de un país no se registra o no se da por válido). Además, los espectadores de países que no participan en el festival podrán votar de manera online.

Para emitir tu voto podrás hacerlo desde la app oficial, SMS o llamada telefónica, aunque hay que recordar que no se podrá votar a Blanca Paloma desde el territorio español, sólo desde el extranjero.