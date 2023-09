Eva Amaral, tras la polémica del Sonorama: "Toda la montaña de odio que he recibido me da la razón"

Eva Amaral marcó uno de los momentos más aplaudidos de este verano al descubrirse el pecho durante su concierto de 25 aniversario en el Sonorama Ribera antes de que empezaran a sonar los acordes de su tema Revolución.

"Esto va por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Miren, por Bebe, por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, de nuestra dignidad y de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso", dijo antes de quitarse el corpiño y gritar: "Hoy es el día de la revolución".

Un mes después de ese gesto, las críticas hacia la cantante maña han seguido surgiendo en redes sociales, donde también otros muchos aplaudieron su valentía y su gesto de solidaridad con otras artistas como Rocío Saiz.

Este lunes, Amaral ha concedido su primera entrevista tras el Sonorama al programa Hora 25 de Cadena Ser y ha detallado que hasta tres días antes del concierto no sabía que lo iba a hacer y que solo lo compartió con su compañero Juan Aguirre. El detonante para ella fue el acto de censura en Murcia que vivió Saiz.

"Que subiera un policía a detener su concierto y que recibiera todos esos comentarios fue determinante. Me dio la sensación de que se sentía sola en esa lucha suya y que el mundo de la música no estaba reaccionando con ella. Poner un tuit no era suficiente", ha contado Amaral.

Según ha contado, tuvo la misma sensación que cuando tenía 17 años y hacía topless en la piscina. "Y tenía que venir gente a insultarme y a decirme que me cubriera, y tú no lo hacías. Te mantenías ahí en pie de guerra. Y es una tontería, ese fue el principio de nuestra pequeña revolución", ha señalado la artista.

Sin embargo, Amaral ha confesado que ha visto pasos atrás en los últimos tiempos, que las personas se tapan más, se ocultan más o incluso ha recordado la censura de la obra de Virginia Woolf en Madrid. "No podemos ir hacia atrás", ha enfatizado.

"Ya sé que yo no gané ningún derecho aquella noche, pero lo que no puede ser es que al día siguiente lo esté perdiendo porque la gente no sea capaz de entender que encima de un escenario somos libres y no solo allí, deberíamos serlo en nuestra vida", ha recalcado antes de admitir que le ha llegado "muchísimo odio, amenazas e insultos".

"No me quiero hacer la víctima, pero es increíble que una persona, por ser libre en un momento determinado de su vida, por hacer tan poca cosa como salir al escenario con el torso desnudo, reciba esto", ha recalcado la cantante, que ha recordado que en la misma edición del festival otros muchos compañeros masculinos salieron al escenario con el torso desnudo.

"No me parece que sea un acto de provocación que un hombre se quite la camiseta, por qué tiene que serlo que me la quite yo" Eva Amaral, cantante del dúo Amaral

Ante esta diferenciación, Amaral ha apuntado que no hay que "desexualizarlo", pero tampoco censurarlo: "A mí también me parece atractivo el pecho de un hombre y no me abalanzo sobre él. No me parece que sea un acto de provocación que un hombre se quite la camiseta, por qué tiene que serlo que me la quite yo".

Preguntada por Aimar Bretos sobre si se arrepiente de haberlo hecho y si lo volvería a hacer, Amaral ha respondido que no se arrepiente: "Toda esa montaña de odio me da la razón. Lo volvería a hacer, no me arrepiento".

Además, ha señalado que durante ese momento sintió "la liberación más grande que ha sentido jamás". Tanto ella como Aguirre han recordado que durante ese momento tanto chicos como chicas de las primeras filas también se quitaron las camiseras. "Fue precioso. Algunos incluso lloraban. Por algo será, ¿no?, ¿no nos da que pensar que hay algo ahí que tiene que avanzar más todavía?", se ha cuestionado.