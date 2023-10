Henar Álvarez: "Si solo nos quieren escuchar mujeres, me da igual"

Si septiembre es el mes de las novedades y grandes apuestas de las cadenas de televisión y radio en la nueva temporada, octubre parece que se ha instaurado oficialmente como el del estreno de los podcast más esperados.

Consolidados como una de los formatos audiovisuales con mejor acogida en los últimos años, sus directores, guionistas y presentadoras se han convertido en poderosos referentes de la comunicación. Y si no que se lo digan a Henar Álvarez, que ha estado hasta ahora a los mandos de Dos Rubias muy Legales junto a Raquel Córcoles, y sigue siendo colaboradora de Estirando el chicle y Buenismo Bien, y Judith Tiral que ha hecho de su podcast Tenía la Duda un referente en el que miles de personas sacían su curiosidad respecto a las cosas más variadas.

Ahora, las dos han decidido sumar fuerzas y talento en un nuevo podcast que se estrenó este jueves —y saldrá cada dos jueves— en Podimo. Desde El Olimpo de las Diosas, Henar y Judith están dispuestas a a explorar los rincones más profundos, fascinantes y ridículos que han movido desde siempre a la humanidad: la muerte, los celos, el amor, la locura…

El HuffPost estuvo con ellas durante la grabación de los dos primeros episodios. Sentadas en la mesa que preside su templo griego hablamos con ellas sobre este nuevo proyecto que hará las delicias de su numerosa comunidad de fans. Seguidores que estarán encantados de saber que, en breve, ese bucólico escenario puede ser trasladado a otro espacio más grande donde disfrutar en directo del podcast. ¡Sí, habrá un live y será pronto!

El Olimpo de las Diosas... ¿Quiénes son las diosas?

Hombre, pues nosotras sí, la verdad que sí (risas).

¿De dónde surge la idea de este podcast? Y sobre todo, qué es, de qué vais a hablar...

Judith: La idea de crear el podcast fue de Henar. Bueno, no sé muy bien cómo surgió...

Henar: Surgió porque me tiraste los trastos, eso es la realidad, en una alfombra roja y me pediste el número de teléfono y empezamos a hablar. Ya nos conocíamos de antes, pero empezamos a hablar con la coña... Y luego, esa noche, no sé si te acuerdas, había una fiesta y nos empezaron a preguntar ‘¿Con quién harías un podcast?’. ¿Te acuerdas? Y yo dije, con Judith. Y tú me dijiste: ‘Me acaban de grabar y he dicho que contigo’.

J: ¿Te digo una cosa?

H: ¿Era mentira?

J: Era verdad, pero como ya estábamos borrachas... Yo no sabía que esto iba a ser real y yo pensé que Henar me estaba tirando la caña y dije, ‘y yo también contigo’. Y yo pensaba que había sido una tira de caña todo, te lo juro.

H: Tía, si te hubiera tirado la caña te lo hubiese dicho abiertamente, en plan ‘con Judith quiero hacer un podcast y un cunnilingus’. Lo hubiera dicho, no me hubiera escondido. Entonces se quedó ahí el runrún.

J: Y luego me llamaste. Sí, me llamó un día y me dijo, '¿tú harías un podcast conmigo?'. Y ya fuimos hablando del concepto, que es básicamente coger comportamientos humanos. Por ejemplo, hablamos de enamorarse y la muerte, y reflexionar sobre ellos a través de bromas y de curiosidades de la historia y tal.

H: Si intentamos mezclar como coñas, cultura y reflexiones. Eso intentamos...

Os ponéis muy intensas.

H: Pero no me digas eso porque llevo rayada con eso... Acabamos de grabar y he dicho, 'cuánta intensidad, ni un puto chiste’. Y estoy rayadísima con eso. A ver, la idea no es esa, la idea es que haya una mezcla. Pero bueno, también es verdad que cuando hablas de cosas serias pues...

Bueno, habéis elegido temas muy profundos y muy filosóficos, vaya.

H: Sí. Bueno, yo lo veo muy mundano. O sea, la gente se enamora y se muere todos los días.

J: Luego vienen otros, tipo celos, la locura... Ay, sí, igual también es muy intenso.

Actualmente, el catálogo de podcast es extensísimo. ¿En qué huecos os quereis posicionar a o dónde os colocáis con el Olimpo de las Diosas?

J: Yo creo que aunque haya muchos podcast, que yo creo que no hay suficientes porque todo el mundo tiene algo que decir, creo que si luego llegas tú y te diferencias de los demás de alguna forma, siempre va a haber hueco para ti. Entonces no sé muy bien en qué modo contamos nosotras.

H: Es que yo lo que creo es que el hueco donde nos vamos a colocar no lo decidimos nosotras, lo decide la gente. La gente es la que te coloca donde ellos creen que estás. Al final tú proyectas una imagen y ellos deciden. Pero bueno, yo creo que Judith y yo ya tenemos una carrera bastante asentada. O sea, creo que ya más o menos, aunque no dijéramos exactamente de qué va el podcast, se pueden hacer una idea simplemente si conocen nuestra trayectoria porque nosotras ya tenemos mucha gente que nos escucha en los proyectos de podcast que hacemos. Entonces, en realidad lo que hemos decidido ha sido como mezclar nuestros puntos fuertes para hacer este podcast. ¿Dónde nos vamos a colocar? No lo sé, ojalá en el Olimpo, pero eso ya lo tiene que decir el público.

Henar es más de actualidad; Judith es más de referencias históricas, viajes, etcétera. ¿Os complementáis, conseguís la conjunción perfecta?

H: Pero yo no hago tanta actualidad. Yo siempre hago cosas que son como más reflexiones sobre la vida en realidad. O sea, de hecho, la sección que tengo en Buenismo Bien, cuando hago de Chochoctora, no es actualidad. Creo que es más, que es una cosa que teníamos en común, que es que Judith habla de viajes para hablar de la vida.

J: Y Henar lo hace con las bromas.

H: Creíamos que era como una cosa que estaba muy bien para para unir los dos mundos y juntar algo que fuera más grande y más guay.

Los dos primeros episodios hablan del desamor y la muerte... ¿Y los siguientes?

H: A ver... En realidad, no lo hemos cerrado (risas). Así que lo mismo ahora te decimos una cosa y luego no es. No te lo podemos decir porque cuando nos sentamos y nos ponemos a hablar... Si ahora nos vamos a comer y nos ponemos a hablar, que fue como realmente como salieron estos dos temas, de repente decimos ‘ostras, ¿y si hacemos de esto?’.

J: Ayer estábamos haciendo en la reunión, estábamos viendo la escaleta y le dije: “A mí el año pasado me dejaron mientras el chanelazo en Eurovisión. Estaban Slomo y la chica me dejó mientras sonaba y yo me perdí el chanelazo. Entonces se lo dije y me dijo, ‘rupturas sería un buen tema’.

J: O sea que hemos pensado cosas, pero luego la verdad es que la vida te arrastra y haces 'uy, creo que me están diciendo que hable de esto mejor'.

¿Son las risas las claves del éxito?

H: Es que si no vaya rollo. En principio la idea es reflexionar sobre la vida y contar cosas de la historia pero siempre desde el humor .

J: Un poco sí, porque, por ejemplo, yo cuando hablo de curiosidades de la historia, me doy cuenta de que si no lo contase de esa manera... ¿Es que quién te quiere escuchar, hablar de historia? Nadie. Pero de repente te ponerse a hablarlo de manera que te pueda entender Pepita comiendo pipas y es genial, es como que le quitas un poco de aburrimiento al asunto, ¿no?

¿Es un podcast hecho por mujeres para...?

J: Para todo el mundo. Para todo el mundo que lo quiera escuchar. Esperamos que todo el mundo quiera escucharlo

H: Pero también te digo que si solo nos quieren escuchar mujeres da igual.

J: Eso es algo muy curioso porque yo misma me digo, ‘es que a mí solo me siguen mujeres y homosexuales’. Y luego me doy cuenta y digo, es más de la mitad de la población. Yo encantada, es el mejor público.

H: A mí me da igual. Yo lo que quiero que me sigan.