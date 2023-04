Manuel Burque cuenta el episodio que presenció de un médico con una enfermera 

Manuel Burque ha contado en Buenismo Bien, su programa en la SER junto a Quique Peinado y Henar Álvarez, lo que le pasó al ir al médico. Ha empezado diciendo que su hipocondría le hace tener que ir al médico privado porque le atienden mucho más rápido "y me gaste todo el dinero porque no puedo esperar".

"El otro día me atendió un médico muy top, el médico más top que hay de lo que me fui a mirar y entró con la bata roída, nos miró, y con mucha complicidad me dijo 'mujeres'. Tocó un timbre, entró una enfermera y le dijo 'oye, guapa, ¿esta bata qué?'", ha contado.

Ha añadido que "esto refleja un poco la situación con los médicos". Después ha intervenido Henar Álvarez para decir que ojalá la enfermera le hubiese respondido: "¿Eres manco? ¿No sabes coser tú o qué?".

Burque ha afirmado que se arrepintió de no haberle dicho nada al médico cuando dijo ese comentario del estilo: "¿Tú no te puedes poner la bata? ¿Te la tienen que dejar ahí puesta y colocada? Los médicos que son estrellas esto se multiplica por diez".

Quique Peinado ha apostillado que lo que más le sorprende de la gente que va a verlo a los shows es la cantidad de mujeres que denuncian el machismo entre los médicos: "Es un gremio que las chavalas están especialmente hasta el coño".

"Yo lo que viví fue delirante. Me pareció un sketch de los Monty Python", ha dicho Burque antes de decir que le cobraron 250 euros por la consulta "por no decirme nada".

Sobre el médico ha añadido que no hizo caso de los informes que le llevó: "Demostró ser ultramachista y no me dio ninguna respuesta ni ninguna solución sobre nada".