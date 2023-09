Jordi Évole, sobre su documental: "Menos mal que no le ha gustado"

Este viernes se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián el último proyecto de Jordi Évole y Màrius Sánchez: No me llame Ternera. Este se ha visto salpicado por la polémica en los últimos días. Además de las declaraciones del protagonista, algunas organizaciones llegaron a solicitar que no se estrenara en la fiesta cinematográfica que acoge estos días País Vasco.

Y en esta línea se han dado las primeras declaraciones de los dos directores del proyecto en la rueda de prensa de este sábado. Tras la presentación, y antes de que los periodistas procedieran a las preguntas, Évole ha querido dirigirse a sus compañeros de profesión.

"Me gustaría deciros simplemente que, en un festival en el que este año se presentan películas de gente a al que admiramos tanto como Bayona, Coixet... Con todos esos estrenos y esos pedazo de directores, nos hubiera gustado hacer menos ruido", ha comenzado a enunciar.

"Con todos esos estrenos y esos pedazo de directores, nos hubiera gustado hacer menos ruido" Jordi Évole

"Y no era nuestra intención llegar hoy a esta rueda de prensa con tanta expectación. No esperábamos que la cosa fuera a crecer como ha crecido", ha añadido. Y las primeras preguntas han ido en esa misma dirección.

"Creo que el tema es espinoso", ha reconocido Évole. "Siempre lo ha sido. Lo cojas por donde lo cojas te puedes pinchar. Luego, también es verdad que los señores que hicieron el comunicado, de alguna manera, marcaron la agenda y por dónde iban a ir los comentarios de la película", ha apuntado. "Nosotros hubiésemos preferido que se hubiesen dicho las cosas después de ver la película. No ha sido así. No tenemos nada que reprochar, pero nos hubiera gustado que hubiera habido un visionado previo", ha añadido.

Sobre las palabras de Urrutikoetxea

Los periodistas también han preguntado por las palabras del entrevistado, Josu Urrutikoetxea. "Menos mal que no le ha gustado, por que, si le llega a gustar, no sé qué hubiera dicho a saber quién", ha bromeado Évole. "La opinión que pueda tener Josu yo la voy a respetar", ha proseguido y ha insistido en la idea de que la crítica llega después de haber visto el metraje.

"Como mínimo, lo ha dicho viéndolo. Y ha sido una respuesta que, evidentemente, dice 'no era lo que me esperaba. No tengo ni por qué replicarle. Es su opinión y me parece muy bien que la exprese", ha añadido el codirector del documental.

Un lujo y compromiso con la profesión

El proyecto ha llevado años. "Hemos tardado dos años en entrevista a Josu Urrutikoetxea. Hemos tardado un año en hacer la edición de la entrevista. Eso, para nosotros, es un lujo", ha reconocido Évole. "Sabemos el momento que pasa la profesión y sabemos que hay mucha gente que no puede hacer eso. Nosotros lo podemos hacer. Y sólo a través del trabajo y del compromiso con esta profesión se entiende que pudiéramos hacer un proyecto como este", ha defendido.

"No queremos que por el 'qué dirán' dejemos de hacer aquello que creemos que tenemos que hacer" Jordi Évole

En cualquier caso, ha reconocido que "lo más fácil" para ellos era "quedarse en casa. Era no hacer la entrevista", ha dicho. "Pero no queremos que por el 'qué dirán' dejemos de hacer aquello que creemos que tenemos que hacer. Y a nosotros hacer esta entrevista nos parece que es un deber periodístico y, por eso, la hicimos", ha sentenciado.

Y, a continuación, se ha referido a las opiniones que han salido a la luz estos días, así como a algunas de las cuestiones que han planteado los periodistas durante la rueda de prensa. "Si piensan que, a través de este tipo de opiniones o comunicados o, como decía la compañera 'hasta dónde os va a perjudicar esto'. No sé hasta qué punto nos va a perjudicar, sinceramente. Pero, orgullo absoluto de haberlo hecho. Y no me gustaría que un día me viese mirando atrás y diciendo 'No hiciste aquello porque tuviste miedo", ha reconocido.