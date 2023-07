Mad Cool 2023 Madrid: cartel, horarios y cómo llegar al festival

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Red Hot Chili Peppers, The Black Keys, M.IA, Lizzo, Mumford and Sons, Ava Max, Queens of the Stone Age, Tash Sultana, Sam Smith, Rina Sawayama, The 1975, Nova Twins, Robbie Williams, Lil Nas X, Kaleo, Morgan, Franz Ferdinand, Machine Gun Kelly… estos son solo algunos de los nombres del centenar que componen el cartel del Mad Cool 2023.

El festival se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio en una nueva ubicación, el Nuevo Espacio de Festivales de Madrid. Éste está ubicado entre la carretera M-45 y la calle Laguna Dalga de Villaverde.

Éste es el cartel completo de esta edición:

Cartel del Mad Cool 2023. MAD COOL

El Mad Cool contará con tres días completos de música en directo, con un line-up formado por 101 artistas internacionales y nacionales.

Aquí puedes revisar el horario oficial de cada jornada para no perderte los que más te interesan:

En cuanto al transporte, la organización recomienda acudir en transporte público. Podrá hacerse tanto en Metro, como en autobús, como en Cercanías. A la hora de marcharse, la buena noticia es que habrá una frecuencia de Metro de cuatro minutos para volver a casa. Tienes todos los detalles aquí: