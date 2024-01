María Peláe: "Creo que si presentara una canción más baladí no sería yo" 

Era uno de los nombres que estaban en todas las quinielas y, finalmente, se confirmó: María Peláe se presentaba al Benidorm Fest. Quedaba la incógnita de con qué canción iba a hacerlo y si iba a optar por algo más bailable o por una canción de corte más flamenco. Remitente, de su disco Al baño María, presentado el 20 de octubre, fue la elegida. Eso sí, con una versión más corta de tres minutos.

El tema canta a la libertad en una crítica a la represión fascista y a las reminiscencias de la Guerra Civil. Habla de La Desbandá ―la masacre franquista que tuvo lugar en 1937 en la carretera entre Málaga y Almería―, o de las Trece Rosas ―las trece jóvenes fusiladas en 1939 durante la dictadura franquista en Madrid―.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Una canción con sones flamencos, aunque también con tintes de electrónica cuenta con frases como "el respeto y los claveles, remiendo de alfileres, te digo el remitente, se llamaba 'libertad", que sorprendió a algunos seguidores del festival, que esperaban o un single inédito o una propuesta más bailable.

Peláe, sin embargo, lo tenía claro desde un primer momento: a un escaparate como el Benidorm Fest había que ir con un mensaje reivindicativo, también en línea con sus temas, que no han abandonado la crítica social y de defensa al colectivo LGTBI ni en los más bailables como La niña o Mi tío Juan: "Ya que te van a escuchar decir algo, esta canción dice muchas cosas. Y el Benidorm Fest lo sigue mucha gente, así que creo que era el nexo perfecto".

Tampoco teme a las críticas por presentar un tema flamenco tras la elección de Blanca Paloma y su Eaea en el Benidorm Fest de 2023, que finalmente quedó en 17º puesto en Eurovisión, y sobre la que se esgrimió que el flamenco sigue sin entenderse en Europa. "Es la primera vez que se culpa al género", zanja.

¿Por qué decidiste presentar Remitente al Benidorm Fest? Esta canción que ya estaba en tu disco Al baño María, que salió el pasado mes de octubre

En realidad salió casi a la vez. Ten en cuenta que esto se envía más o menos en verano y en verano es cuando yo me puse a acabar el disco. Realmente, para mí era igual de inédita que para el resto, solo que yo sí que saqué el disco el 20 de octubre, entonces por fechas se me permitía que hubiera estado publicada la versión extensa, la de cuatro minutos que es la que está en el disco. Para mí era inédita entonces (risas).

La canción la tuve lista y la presenté al mismo tiempo que mis compañeros. Sobre todo lo que me hizo dar el paso y presentarme al Benidorm Fest fue la canción. Suelo decir que la canción me ha elegido a mí y yo he dicho "vámonos pa'l Benidorm Fest" porque yo creía que si no era con una propuesta como esta o una de este tipo, el paso no lo hubiera dado y de eso tiene gran culpa Remitente.

La letra está cargada de reivindicación como Que vengan a por mí, hablas de la Desbandá, de las Trece Rosas... ¿No te asustó presentar una canción con un mensaje tan potente al Benidorm Fest?

Creo que si presentara una canción más baladí no sería yo (risas). Precisamente por lo que la elegí era por eso. Hay gente que lo mismo esperaba que yo me presentara con algo más movido, con algo más estilo La niña o un estilo más La Putukita, pero para eso están ya los conciertos que suelo hacer y las giras y demás, pero ya te digo que ya que te van a escuchar decir algo, esta canción dice muchas cosas. Y el Benidorm Fest lo sigue mucha gente, así que creo que era el nexo perfecto. Además, aunque sea reivindicativa y aunque hable de historia o diga frases concretas que me decían mis abuelos, está todo hecho con todo el respeto del mundo. No creo que algo que está hecho desde el cariño tenga por qué dar miedo.

"Si los resultados no son los que nosotros nos imaginamos, es la primera vez que se le echa la culpa al género"

¿Te han dicho mucho que después del resultado de Blanca Paloma no va a funcionar el flamenco?

Yo no puedo cambiar mi forma de ser ni de hacer según lo que se hiciese el año anterior. Y no solo eso, creo que es la primera vez que ocurre esto y es que si los resultados no son los que nosotros nos imaginamos, es la primera vez que se le echa la culpa al género. Hemos mandado folk, hemos mandado baladas, hemos mandado pop... Y nunca ha sido culpa ni del pop ni del folk ni de las baladas, es la primera vez que se le echa la culpa al género, en general, y encima sin tener en cuenta que a mí por ejemplo me pesaría decir que yo hago flamenco. Yo soy flamenca, pero no soy cantaora. Desde el mayor respeto, yo soy una híbrida flamenca.

Todo lo que nos suene a algo flamenco deberíamos de mirar un poquito por qué le ponemos esas connotaciones y, en este caso, la culpa es del flamenco o Europa no ha entendido el flamenco... Pero bien que después vienen los Grammys y lo que más mostramos y de lo que más orgullosos estamos es del flamenco y, sobre todo, esté basado en el flamenco. Entonces, a ver si nos aclaramos según en qué terreno hablemos.

María Peláe en las fotos promocionales de 'Al baño María'. Cortesía de 33 Producciones/La cultura a escena

¿Y crees que hay algo de andalufobia en esta culpa al flamenco?

Por supuesto tiene mucho de eso y de otro tipo de cosas alrededor del flamenco. Hay muchos japoneses que bailan y cantan para morirse, no tiene por qué estar relacionado con lo andaluz. Conozco a muchísimos andaluces que son más rockeros que diez y que no han escuchado en su vida una bulería de Jerez. Por historia o por lo que sea, estamos más ligados, puede ser, pero hay grandísimos flamencos catalanes, no hay tangos más bonitos que los extremeños... Entonces, quien se agarra ahí para también tirarle a una tierra, creo que no es el sentido del Benidorm Fest ni del mostrar las diferentes músicas que se escuchan en nuestro país.

¿Cómo te sentirías si en febrero te dicen que te vas a Malmö a representar a españa en Eurovisión?

Pues imagínate, la verdad que intento no pensar mucho en esa segunda parte, ir poquito a poco porque es una cosa de la María del futuro. Sobre todo, por el respeto que me dan cada uno de los pasos. Ahora el primero de los pasos es hacerlo muy bien en Benidorm, que el espectáculo sea bonito, que la puesta en escena vaya acorde con lo que queremos transmitir y si pasara lo que tenga que pasar, ya me compraré más cajas de tila y valeriana (risas).

Como malagueña le tomarías el relevo a Anabel Conde, que nos representó en 1995 y nos hizo quedar en segundo lugar en el certamen.

Eso sería una gozada y un honor, pero ya te digo, pasito a pasito.

"Quien se agarra ahí para también tirarle a una tierra, creo que no es el sentido del Benidorm Fest ni del mostrar las diferentes músicas que se escuchan en nuestro país"

No sé si has podido escuchar las canciones del resto de participantes del Benidorm Fest, ¿cómo los ves? ¿qué es lo que más te ha gustado de tus compañeros?

Lo hemos escuchado en la presentación allí todos metidos, pero quiero escucharlo con mis cascos para mí misma y cerrar los ojos. Lo que he podido ver es que cada tema representa muy bien a la música que hace cada uno de ellos, a la idiosincrasia de cada uno y eso me ha parecido maravilloso, que cada uno ha sido superfiel a lo que él o ella suele hacer. Eso me ha parecido genial, sobre todo en lo que es mostrar verdad. Le da un rollazo y una calidad al festival impresionante.

También siguiendo la estela de canciones como la de Rigoberta Bandini en 2022, hay mensajes feministas como los de Nebulossa y su Zorra, ¿se están dando pasos adelante con respecto al papel de las mujeres en la industria musical? Hasta ahora se las trataba de divas pop y poco más.

Sí, incluso en ese mundo de divas pop, viene muy empoderado y muy consciente de que es una diva pop porque le da la gana y muy empoderada. Creo que poco a poco la sociedad va cambiando, los artistas también, los compositores también y las intérpretes. Esto es una corriente que evidentemente tiene que ir poquito a poco ir viendo. Como muestra, lo que ha pasado en esta edición, en la anterior o en la otra.

Estás también trabajando, entre todos tus proyectos, en el musical Lorca por Saura, ¿te has traído algo de esa parte teatral para la puesta en escena?

Todo a la vez, imagínate el follón que tengo. Todo se localizará en su momento, no voy a llegar al Benidorm Fest y ponerme a recitar "Por las ramas del laurel van dos palomas oscuras". No va a suceder eso o espero que no ocurra (risas). Pero es cierto, que lo de Lorca es algo totalmente diferente, además estaba dirigido por Saura, es un mundo que él ha enmarcado que está siendo un viaje impresionante y, por otro lado, la puesta en escena del Benidorm Fest, no puedo contar mucho, pero lo poco que puedo decir es que va a ser una puesta en escena, que creo que la gente no se espera que venga de mí. Con eso lo digo todo.

Con todos los proyectos que tienes en marcha, ¿piensas compaginar tu gira de tu nuevo trabajo con el Benidorm Fest?

Tanto Lorca como Benifest van a ir de la mano y creo que hasta se van a retroalimentar porque ambas cosas cuentan historias y a veces, una historia bonita y otras, un poco más agridulce. En abril, si todo sigue bien, toco madera, empezaríamos ya la gira de Al baño María, así que todo a la vez, claro que sí.

Al hablar de que suene a ti, ¿cómo llevas eso de que digan que tus temas suenan a María Jiménez o a Lola Flores?

Mientras sea con gente a la que admiro, es un honor. Evidentemente, son personas que están en nuestra reminiscencia y son personas que yo he escuchado toda la vida, tanto yo como, por ejemplo, algunas de las canciones del disco Al baño María, que las hemos compuesto entre Alba Reig, Miguel Márquez de Antílopez y yo, que hay frases concretas que puedo decir "esto es super del Migue". Cada uno también ha escuchado lo que ha escuchado desde siempre y de ahí cada uno somos lo que mamamos desde pequeños, dentro de cada cual sus cosas especiales, evidentemente es normal que te recuerde a otras cosas.

¿Has vuelto a los orígenes de la María de tu primer álbum Hipocondría con este último disco?

Creo que es más bien un híbrido, más que volver. En La folcrónica estaba una La quería, estaba un Tanguillo del desahogo, había un Que vengan a por mí, había cosas ya así. En este otro, hemos seguido con ese híbrido y quizás algunas cosas que se me habían quedado a mí en el tintero de La folcrónica, como meter más rumbas, diferentes tipos de rumbas, más alegres... Es seguir probando dentro de lo que ya suelo hacer y que siga sonando a algo muy identificado, que creo que es lo que poquito a poco estamos consiguiendo y es la percepción última, que saque algo y la gente diga "ay, suena a ella".

Creo que en Al baño María hemos seguido abriéndonos de par en par y mezclando todos los mundos a la vez, que lo mismo está el No se pue se buena, que para mí es un tanguillo y el tipo de producción que es electrónica metida por afro es la ida de olla que a mí me mola. Por eso, cuando empecemos la gira en abril de Al baño María va a haber mucha candela, porque también lo dan las canciones.