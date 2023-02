Dragó desvela a quién había propuesto Vox ser candidato antes que Tamames: claro, él nunca respondió

El escritor Fernando Sánchez Dragó ha desvelado en una entrevista en El Mundo cómo fue el proceso en el que Vox acabó eligiendo a Ramón Tamames como su candidato en la moción de censura contra Pedro Sánchez.

Según el autor, todo sucedió durante "una comida de amigos" porque él, de vez en cuando, se reúne con el líder de Vox, Santiago Abascal: "Flotaba en el ambiente la necesidad de hacer una moción de censura para que la gente se entere bien de lo que está pasando y para que en Europa, que no se enteran de nada, sepan también lo que está haciendo el Gobierno".

Y ha sido en ese momento cuando Dragó ha contado: "Y empezaron a manejar nombres. Ellos habían pensado en Felipe González".

"Me comentaron en esta comida que se habían dirigido a él, pero no hubo respuesta. Segunda opción, Alfonso Guerra, que igual que Felipe está en contra de mucho de lo que está haciendo el Gobierno, pero hasta ahora Alfonso no ha respondido tampoco", ha recordado.

El escritor ha asegurado que otro de los nombres que se habían barajado era el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina. "Había que buscar un De Gaulle, un Cincinato, para un momento de crisis y, claro, pues Ramón Tamames", ha explicado.

Dragó admite que los dirigentes de Vox se quedaron "desconcertados", pero al día siguiente ya se reunieron con el propio Tamames para iniciar las negociaciones.

Mientras, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cree que el Partido Popular no debería decidir su voto en la moción de censura antes de escuchar al candidato, Ramón Tamames, a la vez que espera que los 'populares' hayan "aprendido la lección" de la moción de octubre de 2020 protagonizada por el propio Santiago Abascal y no caigan de nuevo en el discurso duro de su anterior presidente, Pablo Casado.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Espinosa de los Monteros ha asegurado que su objetivo es evidenciar la necesidad de poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez y adelantar las elecciones, aunque ha reconocido que retratar al PP puede una consecuencia "secundaria".