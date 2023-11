'Napoleón', el estreno más esperado de Ridley Scott y Joaquin Phoenix

Este lunes, el director de Napoleón, Ridley Scott, y el protagonista, Joaquin Phoenix, fueron recibidos a lo grande en la Puerta de Velázquez del Museo del Prado de Madrid por un grupo de actores caracterizados por la “infantería y caballería napoleónica”.

La reputada pinacoteca fue el escenario elegido para preestrenar —se estrena en cines el 24 de noviembre— la última cinta del director de Gladiator, Alien o Thelma & Louise, una épica recreación, repleta de acción, sobre el enrevesado ascenso y caída del legendario Napoleón Bonaparte, personaje interpretado por el oscarizado Joaquin Phoenix.

Scott confesó estar encantado con el lugar elegido para la premier: “Me siento súper honrado de que el pase de la película se pueda hacer aquí. Adoro el arte y me encanta este sitio, no habría mejor lugar para presentar la cinta que este”, confesaba el director, quien reconoció haberse quedado “enamorado” del museo hace 10 años.

El interés de las tramas históricas

“Llevo queriendo llevar esta historia a la gran pantalla durante años”, confesaba el director de Napoleon. “Su ascenso meteórico como estratega militar brindan la oportunidad de hablar sobre su dualidad y personalidad con grandes escenas épicas. Suelo preferir hacer películas históricas. La historia es muy interesante. La aparición de Napoleón marca el principio de la historia moderna. Cambió el mundo y reescribió los libros de texto”, argumentaba.

La fascinación de Scott con Napoleón Bonaparte y ese periodo histórico se remonta a sus inicios como director. Su primera película, Los Duelistas, también estaba ambientada en la época napoleónica. “Con esa película descubrí de primera mano por qué a la gente le interesan las tramas históricas”, dice Scott. “La historia es muy interesante, ya que descubres que hay errores que seguimos cometiendo. Una película histórica que relata hechos de hace 200 años, filtrada con la perspectiva moderna del artista, se convierte en algo relevante hoy en día”.

Para hacer esta película histórica, Scott ha vuelto a contar con sus colaboradores habituales para crear una producción de esta escala: el diseñador de producción Arthur Max —nominado al Óscar por su trabajo en Gladiator y Marte (The Martian)—, la diseñadora de vestuario Janty Yates —ganadora del Óscar por Gladiator—, el director de fotografía Dariusz Wolski —Todo el dinero del mundo y Alien: Covenant—, y el coordinador de efectos especiales dos veces ganador del Óscar Neil Corbould —Gladiator y cinco películas más dirigidas por Scott—.

Su actor fetiche

Joaquin Phoenix posa delante del cartel de la película en la 'premier' en el Museo del Prado. Europa Press via Getty Images

Además vuelve a coincidir con Joaquin Phoenix, quien interpretó a Commodus en Gladiator. “Me fijé en la increíble interpretación que Joaquin hizo en Joker y me volvió todo a la cabeza, el trabajo que hizo en Gladiator, su evolución con el personaje, y entonces pensé que ya tenía a mi Napoleón”.

Una vez Phoenix se sumó al proyecto, el siguiente paso fue buscar a una actriz con la tenacidad y ambición de Josefina. En las pruebas de casting Scott dice confiar siempre en su “intuición”. “Si tienes en mente a alguien alto y moreno para un papel y de repente entra por la puerta alguien bajito y rubio me parece muy interesante. Hay que estar abierto. Vanessa (Kirby) nos ha regalado una interpretación segura y sensual, pero lo mejor de todo ha sido su humor. Tiene un gran sentido del humor y una intuición natural para los tiempos cómicos, es lo que hizo que destacase. Joaquin y ella forman un dúo impactante”, declaraba sobre la elección de la otra protagonista, la actriz británica Vanessa Kirby.