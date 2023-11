Certificado por HBO: tres de sus series más esperadas se estrenarán aún más tarde

Los buques insignia de HBO Max volverán a la plataforma, con sus nuevas temporadas, más tarde de lo previsto. La huelga de los guionistas (finalizada hace unas semanas) y la de los actores de Hollywood ha alterado el calendario de los estrenos de los grandes estudios de cine y de servicios de streaming, como Netflix o Amazon.

Solo una de las series estrella de HBO Max mantendrá su fecha de estreno: La Casa del Dragón. Está previsto que uno de los spin-off de Juego de Tronos que la plataforma tiene en cartera, se estrene a lo largo de 2024. La otra serie surgida de la historia surgida de la mente de George R.R. Martin, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, empezaría a rodarse en primavera. Así lo ha anunciado este jueves el presidente y consejero delegado de HBO, Casey Bloys, en un evento sobre las principales producciones del conglomerado Warner Bros. Discovery, del que forma parte HBO Max.

La tercera temporada de 'Euphoria', en 2025

La tercera temporada de Euphoria se estrenará en 2025. También lo harán la de The White Lotus y la segunda ración de The Last of Us. Todas previstas para este año, pero que no volverán a las pantallas hasta dentro de dos. Lo mismo le pasa a la serie precuela de la película It, titulada Welcome to Derry.

De todas estas producciones, la que más expectación levanta es la de la tercera temporada de Euphoria, de la que no ha quedado claro aún cómo se adaptará a la muerte del actor Angus Cloud, que en la serie interpretaba el papel de Fezco, y a la salida voluntaria de la actriz Barbie Ferreira, que daba la vida a Kat y que, en abril, anunciaba que abandonaba la serie porque, según ella, su personaje fomenta los estereotipos y no quería que la recordasen como "la amiga gorda".

El creador de Euphoria, Sam Levinson, aseguraba hace unos meses a la revista Elle que ve la tercera temporada de la serie que narra las relaciones de un grupo de estudiantes atrapados en un mundo de drogas, amor y crímenes, como una especie de "película de cine negro" y que, a través del personaje de Rue Bennett (el que interpreta Zendaya), "explorará lo que significa ser un individuo con principios en un mundo corrupto."