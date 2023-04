La petición de Almodóvar a su hermano por si muere antes que él

Pedro Almodóvar acudió este fin de semana al programa A Vivir de la Cadena SER para promocionar su nuevo libro de relatos, El último sueño, y mantuvo una larga conversación con Javier del Pino sobre su vida, sus planes de futuro y la muerte.

A pesar de que este libro tiene un carácter personal y el cineasta habla de sí mismo a través de los relatos, Almodóvar quiere dejar claro que no es una autobiografía y que, de hecho, rechaza completamente la idea de escribir una algún día y de que su vida se traslade a la gran pantalla.

"Se lo tengo dicho ya a mi hermano en el caso de que desaparezca antes que él: los biopic sobre mí están prohibidos", confesó Almodóvar sobre la petición que le ha hecho a su hermano Agustín. El cineasta también ha explicado que le han propuesto en varias ocasiones biografías sobre él, tanto escritas por el propio Almodóvar como por otra persona, y siempre las ha rechazado. "Primeramente porque me aburro mucho a mí mismo como tema, como para estar un montón de meses o de horas hablando con alguien. Y después también por pudor", explicó a del Pino.

Además, el director manchego también ha revelado que es "muy sincero" escribiendo y que no le gustaría implicar a la gente que le rodea y revelar cosas sobre la vida de esas personas.

Almodóvar asegura que ha leído buenas biografías escritas por grandes escritores pero que no le gusta demasiado el género biopic. "Es muy banal como género cinematográfico y no se han hecho buenos biopic. De siempre he sentido cierto rechazo hacia ellos", reconoció en A Vivir.

La petición a su hermano Agustín no es el único pensamiento sobre la muerte que ronda en la cabeza del cineasta, que reconoce que piensa en ello y en el tiempo que le queda por disfrutar. "Me pregunto mucho cuánto me queda de vida, en qué condiciones la voy a vivir, cuántas películas voy a hacer. Me pregunto también si la última película que haga seguirá siendo una película, como hasta ahora, en la que yo me reconozca en lo bueno y en lo malo", reflexionó en la entrevista.