Almodóvar se sincera al recordar su dura infancia siendo "un niño gay" durante el franquismo

El ilustre director de cine español Pedro Almodóvar se ha sincerado al recordar, en una entrevista en El País, cómo fue su dura infancia siendo "un niño gay" en un pueblo durante el franquismo y "la posguerra".

Durante una parte de la entrevista, tras hablar de Vida y muerte de Miguel, Almodóvar ha reconocido que la visión fatalista de la obra era "por vivir en el pueblo".

"Lo inspiró la desazón de vivir en un lugar al que no pertenecía. De no haber salido de allí, hubiera acabado en la cárcel o suicidándome. Con 17 años, les dije a mis padres que me iba a Madrid. Fue la única gran discusión que tuvimos", ha relatado.

Al preguntarle si, quedarse en el pueblo era sinónimo de morir, Pedro Almodóvar ha explicado que era "de morir en todos los sentidos". "Que me perdonen todas las provincias, porque me parece estupendo que hoy haya una vuelta a la vida rural. Pero ser niño en un pueblo en plena posguerra era como vivir en el salvaje Oeste", ha añadido.

El director de cine manchego ha terminado relatando que "cuando en Dolor y gloria digo que no soy el hijo que mi madre esperaba y que siento haber sido una decepción, en realidad no estoy hablando de mi madre, sino del pueblo". "Del modo en que te mira el pueblo cuando eres un niño gay", ha razonado.

"Tú aún no sabes que lo eres, pero entiendes muy bien lo que te están diciendo. Es muy duro vivir ese rechazo cuando eres niño. Te deja una marca brutal", ha contado.