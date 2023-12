Rauw Alejandro se pronuncia tras la polémica actuación junto a Bad Gyal

Rauw Alejandro ha protagonizado una de las polémicas de la semana. Y en esta ocasión Rosalía no tenía nada que ver. El puertorriqueño fue objeto de numerosas críticas por la actitud durante el último concierto de su gira Saturno en el Coliseo de Puerto Rico en el que invitó a la cantante catalana Bad Gyal.

La trapera acompañó al puertorriqueño para interpretar su tema Zorra, pero Rauw Alejandro insistió en varias ocasiones en perrear con ella, acercando la boca al cuello de su compañera por la espalda, a lo que ella respondió apartándole incómoda con el brazo. Pero esto no acabó ahí. "Yo quería perrear con Bad Gyal pero ella estaba como que tímida. Yo no sé", dijo al público tras el gesto.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ante esto, Alba Farelo (nombre real de Bad Gyal) no se quedó callada. "No, no, no. A mí que no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí", dijo. Sin embargo, el intérprete de temas como Todo de ti, continuó: "¿Involucren de qué? Si yo ando soltero mami. ¿Y tú?".

Tras su insistencia, la autora de temas como Fiebre, zanjó la conversación. "Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta”. "Oye, una bulla para todas las mujeres", respondió Alejandro intentando apartar el tema.

El comportamiento de Rauw Alejandro ha generado numerosas críticas en redes sociales, donde se lo ha calificado de acoso o de insistir en un gesto en el que su compañera no estaba cómoda y claramente no consentía.

Para acabar con la polémica, el puertorriqueño ha publicado este martes un mensaje en redes sociales en el que ha querido dejar claro que no hay ningún tipo de mala relación entre ambos. Eso sí, cargando contra la prensa y los tiktokers en un story de Instagram.

"Y a la prensa de España y a los tiktokers dejen de estar inventándose tanta mierda, que Alba y yo somos amigos y compañeros de trabajo y aquí hay mucho respeto y admiración", ha empezado diciendo. "Hacemos música HP y lo que hacemos en tarima es un show (busquen el significado), entretenimiento para ustedes. Fueron dos noches juntos en tarima y vendrán muchas más", ha acabado escribiendo Alejandro.

La catalana, por su parte, no se ha pronunciado sobre el incidente más allá de lo que dijo sobre el escenario. Lo único que ha compartido en redes sociales es un vídeo de la actuación junto a Rauw Alejandro en sus stories, en el que aparecen abrazándose, aunque reposteado desde la cuenta del cantante.