Bad Gyal no se corta y responde así a Rauw Alejandro cuando la llama "tímida" por no perrear con él

Rauw Alejandro se encuentra en su país de origen. El artista puertorriqueño ha ofrecido un concierto en la discoteca Coliseo de Puerto Rico. Y ha compartido escenario con algunas de las personas más relevantes del género urbano, como Ivy Queen o Bad Gyal.

Precisamente, uno de los momentos de este concierto que ha trascendido en redes sociales es junto a la catalana. Bad Gyal se ha subido al escenario a tocar algunos temas, como Fiebre y Chulo pt.2, que formará parte de su próximo álbum, La Joia.

"Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida. Yo no sé", ha dicho al micrófono el de Puerto Rico. La compositora de Zorra ha respondido clara: "No, no, a mí que no me involucren, que hay muchas nenas guapas por aquí".

"¿Involucren de qué?", ha preguntado Raúl. "Si yo estoy soltero, mami. ¿Y tú?", ha apostillado. Entonces, la catalana ha cerrado la conversación: "Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Yo voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta", ha dicho.

En redes sociales la escena está siendo comentada. "Bad Gyal rechazando a Rauw Alejandro en su concierto es de lo mejor que ha pasado este año", ha escrito un usuario en X.

Otro ha llamado a la cantante "madre", por su reacción: "Bad Gyal negándole a Rauw Alejandro un perreo y diciendo 'yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar', es que imagina no decir MADRE", ha puesto.