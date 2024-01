Ruth Lorenzo causa unanimidad en X entre quienes veían el Benidorm Fest 

"¿Qué nos puede pasar mejor a ti y a mí que estar aquí rodeadas de eurofans?", le preguntó Beatriz Luengo, jurado del Benidorm Fest 2024, en el inicio de la primera semifinal a la presentadora Ruth Lorenzo.

La respuesta está en las redes sociales, donde la artista, representante de España en Eurovisón hace diez años, en 2014, con Dancing in the rain, no ha podido cosechar más piropos a su faceta como presentadora.

Numerosos espectadores han plasmado en X (antes Twitter) sus alabanzas a Lorenzo como conductora del programa por su naturalidad: