Ruth Lorenzo, a los artistas del Benidorm Fest: "La actuación que hagáis se queda para siempre"

La cantante murciana Ruth Lorenzo ya se siente preparada para presentar esta semana junto a Marc Calderó y Ana Prada las semifinales y la gran final del Benidorm Fest 2024, el certamen organizado por RTVE para elegir al próximo representante español en Eurovisión. [Benidorm Fest 2024: horario y dónde ver por televisión en directo la primera semifinal].

En una rueda de prensa celebrada este martes en la turística ciudad alicantina, horas antes de la primera gala, la que fuera nuestra abanderada en 2014 con Dancing in the Rain ha admitido sentir los "nervios a flor de piel" por asumir en esta ocasión el papel de presentadora. "Pero si me equivoco, soy de Murcia y se me perdonará", ha dicho entre bromas frente a los periodistas.

La artista ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los dieciséis aspirantes de este año, aunque también ha subrayado que una actuación en un escenario así "queda para siempre". "Es mucha la presión que se siente sabiendo que sólo tienes tres minutos para darlo todo. En ese momento se ve muy bien quién realmente reúne las cualidades para después subirse al escenario de Eurovisión, que es magno. Todos son ganadores, pero lo que van a hacer es importante para ellos", ha admitido.

Ruth Lorenzo cree que, además de la voz, uno debe cuidar en el Benidorm Fest aspectos técnicos muy importantes de la escenografía como la realización y la iluminación. "Hay que pensar que tú estás actuando para la gente que te ve por la televisión, no sólo para el público que ve el show en directo", ha explicado.

Sus compañeros en la presentación del concurso también han mostrado su emoción por la tarea que han asumido. "Cuando pisas ese escenario ya sientes una energía eurovisiva", ha asegurado Marc Calderó. "El plató tiene mucha magia y creo que este año la victoria está muy reñida", ha vaticinado por su parte Ana Prada.

En la primera semifinal, Lérica, Noan, Sofía Coll, Mantra, Miss Caffeina, Quique Niza, Angy Fernández y Nebulossa pugnarán por hacerse con una de las cuatro plazas que dan acceso a la final del sábado. Como artistas invitados participarán Vicco, Abraham Mateo, Beret y el italiano Mr. Rain.

La gala arrancará a eso de las 22.50h. de la noche, un inicio tardío que ha recibido críticas en redes sociales por parte de muchos eurofans. "Se ha tomado la decisión que se considera que es la más acertada para el programa. Pero prometemos que será una gala bastante ágil", ha señalado al respecto María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE. Está previsto que la primera semifinal concluya a las 00.30h.

Críticas a la participación de Israel en Eurovisión

En la rueda de prensa, también se ha colado la postura que RTVE ha adoptado sobre la polémica participación de Israel en la próxima edición de Eurovisión tras las denuncias de "asedio" a Gaza. Mientras la corporación pública respalda la decisión de la UER (Unión Europea de Radiodifusión) de mantener a la televisión israelí en el concurso - "Es la postura que la organización ha tomado y que nosotros asumimos", ha señalado Eizaguirre - la dos veces presentadora del Benidorm Fest y ahora responsable del programa Benidorm Calling que se emitirá en RTVE Play, Inés Hernand, ha asegurado que ella "como persona individual" condena los "ataques" de Israel a la población de Gaza. "Está siendo una masacre y un genocidio y yo como persona individual exijo que se tome la misma decisión que se tomó con Rusia, que fue expulsada hace dos años en similares circunstancias", ha señalado.