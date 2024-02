'Superestar' ya tiene reparto: todo lo que se sabe de la serie sobre Tamara producida por Los Javis

Al ritmo de No cambié han presentado Javier Calvo y Javier Ambrossi al reparto de Superestar, la serie sobre Tamara –también conocida como Yurena— que producirán para Netflix. Los Javis han desvelado en la presentación de contenidos de la plataforma la primera imagen de la serie creada por Nacho Vigalondo con el elenco caracterizado.

Ingrid García-Jonsson será la encargada de interpretar a Yurena, mientras que Rocío Ibáñez dará vida a su madre, Margarita Seisdedos. Natalia de Molina se meterá en la piel de Loly Álvarez, Secun de la Rosa será Leonardo Dantés y Pepón Nieto asumirá el rol de Tony Genil. Además, el reparto también contará con Carlos Areces como Paco Porras y Julián Villagrán como Arlequín.

"Es una historia fascinante y Tamara es un personaje contradictorio pero que concentra cosas que nos interesan. Es una antiheroína que representa el triunfo de los outcast, de un momento de los 2000 en el que eran estrellas y llenaban horas de televisión", ha asegurado Javier Ambrossi en la presentación.

La serie, que todavía no ha empezado a rodarse y aún no tiene fecha de estreno, mostrará, en palabras de Javier Calvo, "un momento salvaje de la televisión en España". "Es una época que fue un cambio y el principio de todo lo que vino después. No había reglas y fue un momento de experimentación, de locura", ha añadido Calvo.

Para Ambrossi, la serie es una oportunidad de ahondar en todos esos personajes satélites que rodeaban a Tamara y que ya son parte de la cultura pop de España como su madre, Margarita Seisdedos. "Es que ella iba con Tamara a todas partes, es contar cómo una señora de su pueblo se ve arrastrada hasta el plató de Crónicas Marcianas", ha expresado el productor.

Además de Superestar, Los Javis también producirán para Netflix a través de su compañía Suma Content una adaptación de Mi querida señorita, la película homónima que en 1972 dirigió Jaime de Arimañán, protagonizada por José Luis López Vázquez y nominada al Oscar a Mejor película internacional en 1973.

"Los tiempos han cambiado, y creemos que es un buen momento para revisitar esta historia, una historia de identidad de género y de amor maravillosa y mainstream. El reto creativo es hasta dónde se puede actualizar sin perder la esencia", han explicado Ambrossi y Calvo.