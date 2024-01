Yoly Saa: "Las lesbianas estamos ocupando sin tapujos nuestro lugar en la música"

Dejó las canchas del fútbol sala para perseguir su sueño de ser cantante tocando en el metro de Madrid y en bares de la capital como Libertad o El Búho Real. No fue fácil para ella. Yolanda Saa Filgueira, conocida artísticamente como Yoly Saa, siempre ha hecho gala de una extrema timidez que le dificulta cantar en público. "No tenía ninguna pretensión en dedicarme a la música porque soy muy introvertida", asegura ella misma. Bajar al suburbano y ponerse a tocar su guitarra fue el primer paso para 'despertar' a esa bestia que se enamoró de la música cuando era niña gracias a los boleros que le ponía su padre.

Con el tiempo, y venciendo a todos sus temores, se presentó a un concurso para telonear a Andrés Suárez y, ya en 2020, consiguió en plena pandemia su primer contrato discográfico con Warner. Un éxito vertiginoso para una joven que, en realidad, quiere progresar de forma paulatina en la música. "Confío en las carreras a largo plazo. Hay que ir consolidándose poco a poco. No quiero ser una one wit honder, sino alguien que dentro de veinte años siga vendiendo entradas para sus conciertos", asegura en una entrevista a El HuffPost.

Ahora, tras participar en el programa de RTVE Dúos Increíbles y haber publicado su primer álbum, la cantautora gallega da un pasito más presentándose al Benidorm Fest con su canción No se me olvida, una bomba emocional de sonido pop-folk que sirve para recordarse a sí misma todo lo que ha sufrido hasta hace no mucho. Y es que Yoly Saa aparcó durante casi un año su carrera musical al verse sumida en una profunda depresión. "Tuve que parar una gira porque no podía ser una persona funcional", relata.

Más fuerte que nunca, la pontevedresa ahora encara con ánimo su participación en la preselección para Eurovisión con una propuesta en la que confía mucho. "A la hora de componer, no necesito feedback. Si una canción me gusta, voy a muerte con ella", nos cuenta.

- ¿Quién fue la persona que te convenció para sumarte a la aventura del Benidorm Fest?

- Pues me lo propuso mi equipo, porque ellos ya saben que yo soy muy timidilla y que no suelo presentarme a este tipo de cosas. Pero venía de hacer Dúos increíbles en televisión y pensé que quizá ya había dado los pasos necesarios para poder estar en un escenario como el del Benidorm Fest. En el mundo de la música todo va muy rápido y creo que un artista tiene que ir poco a poco. Primero pisar escenarios pequeños y luego atreverte con los grandes. Yo no suelo arriesgarme mucho, pero creo que ahora es el momento perfecto para hacerlo.

- ¿Y cuál es el balance de estos primeros días?

- El balance es más que positivo. Los comentarios que he escuchado y leído sobre la canción son muy buenos y los malos sólo dicen que el tema no es de su rollo o que no soy su favorita. Pero todos desde el respeto, que era lo que más nos preocupaba a mis 'compis' y a mí. La verdad es que estoy tranquila porque No se me olvida es una canción en la que confío mucho. Igual que soy insegura para algunas cosas, a la hora de componer no necesito feedback. Si me gusta, voy a muerte con ella. Y he presentado una canción que a mí me gusta muchísimo.

- Desde luego, es una de las más especiales de esta edición. ¿Cómo surge?

- Llevaba un año y pico sin componer porque he estado muy bloqueada. Tras un viaje a Nueva Orleans me puse de nuevo a escribir y quería algo épico, una canción que escenográficamente fuera potente. Quedé con el productor Khotton Palm, le expliqué cuál era mi idea y nos pusimos a hacer acordes de guitarra. Y cuando tuvimos algo que me gustaba melódicamente me puse a hacer la letra, porque necesito sentir que el tema es mío. Después, cuando ya lo teníamos medio encaminado, llamé a Alejandro Acosta de Fuel Fandango para que le diera ese toque folk que tiene el tema.

- Perdona, ¿por qué tuviste este bloqueo que te impidió componer durante un año?

- Tuve que parar incluso una gira por salud mental. Estuve metida en una depresión fuerte que no me permitía ser una persona funcional. Así que decidí irme a Galicia para colocarme en mi sitio. Y cuando empecé a encontrarme mejor, tuve cierta ansiedad por verme obligada a escribir. Y eso me bloqueaba aún más. Así que cuando salí de Madrid, viajé, vi otras cosas y asumí un poco lo que me había pasado, me desbloqueé. Son procesos normales en el mundo creativo porque ahora en la música todo va muy rápido.

- ¿Y temiste que, a la vuelta, ese fandom que te apoyaba se hubiera ido?

- Claro, es un miedo que tenemos todos. Y te asustas más cuando eres consciente de que no sigues los ritmos o estereotipos que se esperan de ti. Ahora estoy tranquila, veo las cosas de otra manera y haber tenido este bloqueo me ayudará para el siguiente, que seguro llegará. También te digo que ahora, creo, van a venir las mejores canciones que he escrito nunca.

- Hace poco, en redes sociales, escribiste: "¡Qué ganas de volver a ser la lesbiana intensa que llevo meses sin ser!" Lo cierto es que este es el año de las lesbianas en el Benidorm Fest y también hay mucha representación de este colectivo en un formato de tanto éxito como OT. Pero, ¿por qué cuesta tanto que en el mundo de la música haya mujeres que, como tú, digan abiertamente que son lesbianas?

-Mi círculo más cercano siempre me ha hecho sentirme tan libre que yo, a veces, pierdo la perspectiva de que hay partidos que nos quieren quitar derechos o dicen auténticas locuras. Yo creo que estos temas hay que tratarlos con normalidad. Como hacen Marlena o María Peláe. No es algo que hagamos de manera impostada, es parte de nuestra vida diaria y lo asumimos con naturalidad. También creo que las cosas van avanzando y las chavalas más jóvenes tienen ahora muchos referentes. Quizá a las mujeres nos ha costado más con respecto a los gays, pero creo que ahora las lesbianas estamos ocupando nuestro hueco y lo hacemos hablando sin demasiados tapujos.

- Volviendo a Eurovisión, cuando siempre hablamos del festival existe la cuestión de si el público debe elegir la canción que más le gusta o la que cree que mejor puede funcionar en en un escaparate internacional como es este certamen. ¿Tú qué piensas?

- Yo creo que tiene que ver más con el carisma del artista. Eso puede determinarlo todo. La canción es importante, por supuesto, pero en Eurovisión entran otros factores en juego como la escenografía y el cantante. Yo pongo el ejemplo de Salvador Sobral. ¿Quién pensaba que una canción como Amar Pelos Dois podía ganar Eurovisión? Pero Salvador es una persona muy peculiar y, en cuanto lo ves, quieres saber más de él. Lo mismo pasa con Rosalía, que es hipnótica, más allá de que te guste más o menos. Creo que en este Benidorm Fest el carisma también va a tener un papel importante. Almácor lleva la canción más actual, pero también es muy peculiar y carismático cuando da entrevistas. Y esas cosas no suceden por azar.

- ¿Qué deseos tienes para este 2024?

- Pues pediría que, al terminar el año, pudiera mirar atrás y decir: 'Joer, has sido capaz de hacer todo esto'. Lo peor que tenemos los artistas es lo mal que hablamos de nosotros mismos. No tenemos reparos en sacar la fusta y darnos con ella. Sentimos que a veces no somos suficientes y las críticas nos hacen tambalear.

- ¿Y dónde te gustaría que estuviera Yoly Saa dentro de dos o tres años?

- Haciendo lo que hago ahora y sentir que tengo la misma pasión por la música. Yo soy consciente de que mi carrera es una de fondo. He optado por el camino largo en la música y conozco perfectamente lo que cuesta llegar al éxito. Pero confío en las carreras a largo plazo. Hay que ir consolidándose poco a poco. No quiero ser una one wit honder, sino alguien que dentro de veinte años siga vendiendo entradas para sus conciertos.