El empeño de Olga Carmona por colgar los tacones flamencos para llegar a marcar el "gol de su vida"

El pasado martes, el nombre de Olga Carmona resonó en todos los hogares de España. En el minuto 89 de partido, un zurdazo de la sevillana pegado al larguero que Musovic no pudo frenar dio el tanto de la victoria al conjunto español. Su gol histórico, gritado en los hogares de toda España, se tradujo en el pase a la final por primera vez en su historia.

La sevillana, de 23 años, era la capitana de la selección española en esta importante semifinal ante Suecia. “Casi me quedo sin respiración. Es el gol más importante de mi vida”, dijo a los medios tras el partido. Su meteórica trayectoria se ha forjado en la cantera del Sevilla C.F y en el Real Madrid desde 2020, aunque su primera opción no fue precisamente el balón.

"No quería que jugara al fútbol, porque entonces había muy pocas chicas jugando; yo quería que hiciera otros deportes, aunque me tuve que resignar porque lo único que quería era darle patadas a un balón”, declaró su madre a Hoy por Hoy Sevilla (Cadena SER) tras el encuentro, aunque admite que a día de hoy no se cansa de ver el gol.

Precisamente, por su empeño consiguió apuntarse a fútbol, pese a que su familia se obcecaba en que fuese a clases de flamenco. “Sí, hice flamenco pero soy muy tímida y me cuesta, me cuesta…”, aseguró a El País.

Con siete años logró dejar tanto los tacones como la natación o el tenis, donde sus padres querían que hiciese carrera, y se sumó, junto a sus hermanos, también futbolistas, a la cantera del Sevilla F.C. “Aunque había diferencia de físico, ya era rápida y regateaba”, contó al mencionado periódico. El fútbol corre por sus venas: el hermano mellizo juega en el Tomares y el otrp hermano, once meses mayor, forma parte del Teruel.

Tal y como contó a As, una de las dificultades de marcharse a Madrid fue dejar atrás a su familia, con quien le une un vínculo importante, especialmente con su madre. “Los primeros meses, los pasó bastante mal”, aseguró al rotativo la lateral. Con ella, además, comparte un tatuaje en su muñeca, que besa cada vez que marca un gol. “Son una madre y una hija abrazándose y un infinito. Obviamente lo beso en cada celebración. Cada gol va para ella”, contó.

Su carácter, cariñoso pero temperamental, lo lleva tanto en el campo como fuera de él, ya que tras su fichaje por el equipo blanco ha tenido que acostumbrarse a recibir el cariño del público o que le pidan fotos por la calle. “No soy cerrada, soy andaluza”, declaró a As. Carmona cuenta también con un importante apoyo psicológico para afrontar los cambios dentro y fuera del terreno de juego. “Es para mejorar en todo, también como persona, y lo cierto es que me ha servido muchísimo”, destacó a El País.

Fuera del terreno de juego, la vida de Carmona también está centrada en el deporte y estudia Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. “Tan solo me quedan dos asignaturas”, explicó. “Estoy orgullosa por poder compaginar los estudios con el fútbol porque lo fácil sería no hacer nada y si no hiciera nada por las tardes me aburriría”, señaló, aunque también admitió que los profesores le “perdonan si algún día no va a clase”.

De hecho, se muestra abierta a dedicarse a otras ramas como la fisioterapia o la nutrición deportiva si finalmente el fútbol no es su salida principal. Aunque todo apunta a que su futuro va a ser brillante y puede proclamarse este domingo campeona mundial —un título que sumará a su palmarés en la Selección sub-19 con la que es campeona europea— junto a sus compañeras para recordar que Carmona puede ser algo más que un apellido asociado al flamenco.