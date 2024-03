El truco definitivo para evitar las pelusas en la lavadora

Las redes sociales albergan todo tipo de contenido. Desde recetas, pautas para hacer deporte en casa y consejos para llevar a cabo tareas del día a día de manera más sencilla.

Entre esos tips que se comparten algunos creadores de contenido a través de sus respectivos perfiles, son muy populares los de limpieza. Y hay vídeos que dan consejos para fregar los distintos tipos de suelo, para erradicar el polvo o, incluso, para hacer la colada.

Uno de ellos es cómo evitar la acumulación de pelusas a la hora de poner una lavadora. El consejo, o al menos uno de ellos, para que esto no suceda es introducir una bolsa de plástico en el interior del electrodoméstico durante el proceso de lavado.

Esta, según una usuaria que ha compartido este truco a través de su perfil de TikTok, "atrae todo tipo de suciedad", asegura, "como pelusas, pelo y polvo". "Si tienes mascotas en casa, verás inmediatamente que vale la pena intentarlo".

Antes de hacerlo, lo más recomendable es seguir las instrucciones que pueda dar cada fabricante sobre este tipo de prácticas. Y, ante la duda, mejor curarse en salud. Además, la usuaria ha subrayado que no se puede usar cualquier tipo de bolsa.

Recomienda emplearlas lisas, sin ningún tipo de "tinta ni de diseños", por un lado. Y que no sean demasiado finas y que no tengan asas. Ello se debe a que "no harán el trabajo", sentencia.