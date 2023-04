Esto es lo que opina el papa sobre Tinder

Amén, Francisco responde es el nombre del documental dirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez que Disney+ estrenaba este miércoles y en el que el papa charla con un grupo de diez jóvenes y responde a todas las preguntas que estos les plantean sin filtros ni guiones.

El pontífice, entre otros temas, da su opinión sobre algunos de los asuntos que más comprometen a la iglesia en el siglo XXI, como la pederastia en la Iglesia, el aborto, el feminismo, la comunidad LGTBI, la pornografía y la masturbación.

Pero una de las anécdotas más comentadas de esa charla es la reacción del papa Francisco cuando le preguntan por Tinder y reconoce no saber que es eso. "Me está haciendo pasar vergüenza, me siento anticuado", bromeaba el santo padre mientras escucha con atención las explicaciones que los chicos le dan sobre la aplicación de citas.

Además de que no tiene móvil —pues su manera de estar comunicado con todos es participando en encuentros como el que se reproduce en el documental—, su cara muestra su completa ignorancia sobre esta forma de buscar relaciones a través del teléfono. Al final, reconoce que le parece "bien, normal" que la usen.

"Los jóvenes tiene ese afán de conocerse y eso es muy bueno. Una de las cosas que yo admiro en los jóvenes es la carencia de fronteras, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ustedes tiene por ahí la frontera familiar, tienen la frontera de la patria, la frontera religiosa, si querés, pero humanamente van más allá", argumenta Francisco sobre las ganas de descubrir gente nueva. "Una de las riquezas que tiene la persona joven es ese complejo Cristóbal Colón, le digo yo, o sea, de ir a descubrir, de ir más allá, de ir más allá, de arriesgarse. Y eso hace bien porque también te relativiza la cerrazón ideológica de una sociedad, de un partido político o de sectores de la iglesia", concluye el pontífice.