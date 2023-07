Desvelan la relación del síndrome del impostor con los niños con altas capacidades

En los últimos años se está comenzando a hablar cada vez más del síndrome del impostar. Se trata de un problema relacionado con la baja autoestima, que se presenta cuando una persona cree que no merece los logros que consigue o que no es suficiente para desempeñar una labor.

“Es una situación en la que la persona siente que los logros que obtiene no son merecidos, como si no fueran realmente suyos o no los hubiera logrado por él mismo. En otras palabras, es como si esos logros solo fueran un fraude”, señala la psicóloga Diana Ohana en un artículo de Quora publicado en El HuffPost.

Según la asociación Pitágoras, tal y como recoge la web Serpadres, el síndrome del impostor está relacionado con los niños con altas capacidades. Los profesionales de esta asociación señalan que es “importante trabajar en la autoconfianza” de los jóvenes que pueden dar señales de padecer el síndrome del impostor.

"Ees importante y sí es posible aprender a enfocar la mirada para potenciar esa capacidad y centrarla en esa porción de la realidad que constata y sostiene los aspectos positivos, confirma y recuerda los objetivos alcanzados”, señalan desde Pitágoras. Además, ante cualquier dudas, los padres pueden solicitar ayuda psicológica para sus hijos.