La ciencia ‘encuentra’ el nombre de bebé más bonito

La belleza dicen que está en los ojos del que mira. Y, aunque no todo lo bonito se puede ver, sí que es subjetivo. Así ocurre con los nombres de las personas. Nuestras experiencias, la gente a la que queremos o la que no nos cae tan bien. Todo ello, entre otras muchas cosas, determina qué apelativos nos gustan y cuáles no.

Sin embargo, la ciencia ha dado una respuesta objetiva a esta incógnita. Una investigación llevada a cabo por la marca estadounidense de productos para bebés My 1st years (Mis primeros años, en español) junto con el profesor asociado de lingüística cognitiva en la Universidad de Birmingham Bodo Winter fue la que lo reveló.

Los nombres más bonitos son distintos entre la población británica y la estadounidense. Para los europeos, los apelativos de niño más bonitos son:

Zayn

Jesse

Charlie

En el caso de los nombres femeninos, los que más gustan son:

Sofía

Zoé

Rosie

y, por otro lado, han elaborado un ranking de los apelativos que la población estadounidense encuentra más bellos. Para los bebés que se prevea que van a ser niñas, se decantan más por los siguientes:

Sofia

Zoé

Everly

Mientras que si esperan un niño, suelen preferir nombres como:

Mateo

Julian

William

¿En qué se basan?

Para poder llegar a esta conclusión se han basado en principios lingüísticos, "como la iconicidad", apuntan desde My 1st years, así como otras investigaciones que apuntan que hay una serie de palabras que tienen una mejor sonoridad que otras.

"Aunque estos hallazgos no son universales", puntualizan, "existe una gran cantidad de investigaciones que respaldan que las asociaciones significativas con los nombres se comparten en todos los idiomas del mundo".