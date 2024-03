Un pediatra advierte por qué no hay que obligar a comer a los niños

"Come dos cucharadas más", "venga, que viene el avión y seguro que puedes más", "hasta que no te acabes el plato no te doy el postre"... todas estas frases a veces están presentes en la hora de la comida de los niños, pero como dejó claro hace unos meses el prestigioso pediatra Carlos González en una entrevista en La Opinión, no hay que obligarles a comer nunca.

"Jamás de los jamases hay que obligar a comer al niño por ningún concepto, de ninguna manera y con ningún método", recalcó.

Según el especialista, "te puedes ahorrar muchos problemas si desde el primer momento, es decir, desde los seis meses, en vez de darle a tu hijo purés y papillas especialmente preparados y en vez de metérselos tú con la cuchara y además distrayéndole con los Teletubbies pues le das comida normal y corriente, la misma que comes tú, y le dejas que la coja con la mano y se la lleve a la boca para que coma lo que quiera y lo que no quiera no".

Esta manera de introducir la alimentación la practican algunos padres, en lo que se conoce como el método BLW, con el que el bebé es el que agarra los alimentos, cortados convenientemente para su seguridad, y va intentando roerlos y acostumbrarse a texturas y sabores.

Como recalcó sobre la cantidad de comida, "el niño es el único que sabe lo que necesita comer, como cualquier ser vivo". "Un mosquito, cuando tiene hambre, pica. Y tiene cerebro de mosquito", puso como ejemplo para animar a confiar en el niño y en que escuche sus señales de hambre y saciedad.