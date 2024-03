Un pediatra de Urgencias denuncia esto que ocurre con las citas del médico

El Premio Nacional de Medicina y pediatra de Urgencias David andina ha publicado una fotografía en su cuenta de X (@daandina) para denunciar esto que ocurre de manera habitual en Atención Primaria.

Y es que "nos quejamos" de que no hay citas, "pero los médicos cada día ven cómo numerosos pacientes que no acuden", ha criticado el profesional sanitario. "En rojo, las personas que no van a su cita un día cualquiera", ha explicado sobre la lista en la que aparecen hasta seis puntos de este color.

En verde aparecen 11. "Se tarda 15 segundos en anular la cita con la aplicación. Es un acto muy egoísta que nos perjudica a todos", ha dicho a continuación, con el objetivo de concienciar a la población.

Asimismo, ha asegurado que esta situación se repite también "con las citas para los especialistas en los hospitales", que, habiendo también "meses de demora" para conseguir una, "todos los días fallan varios pacientes".

"En estos casos no suele ser fácil anular o cambiar la cita ya que las centralitas de muchos hospitales no dan abasto con el volumen de llamadas, pero en el caso de Primaria son unos segundos en la app", ha admitido para terminar el aplaudido reproche.