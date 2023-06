De hacer historia en 'Pasapalabra' y 'Boom' a vivir sin televisión: qué fue de Manolo Romero

Manolo Romero es uno de los concursantes más famosos de España. En 2004, este jerezano se llevó más de un millón de euros tras ganar el bote de Pasapalabra después de 51 programas, en la primera etapa del espacio televisivo en Antena 3, cuando lo presentaba Silvia Jato.

Fue el primer concursante de la historia del formato en España en llevarse más de un millón de euros de premio. Historiador y librero, Romero ha pasado además por numerosos concursos: estuvo dos veces en Saber y ganar, ganó más de 1,5 millones de euros en Boom, participó en 50x15 y en otros formatos como La quinta esfera y El gran quiz.

Hace unos meses, Manolo Romero contaba en una entrevista con Supertele qué recuerda de aquella lejana etapa y cómo fue su paso por otros concursos. Confesó que se presentó a Pasapalabra para ganar dinero y reconoce que el nivel de dificultad de entonces no era como el de ahora: “Me llevé el bote sin estudiar”.

Como curiosidad, contaba que vive sin televisión y que no pudo ver la victoria de Pablo Díaz en el concurso que ahora presenta Roberto Leal en Antena 3: “No vi la victoria porque no tengo televisión en mi casa. Sé que lo ganó y que estuvo mucho tiempo pero por comentarios de gente de los concursos que conozco”.

Manolo Romero en 'Boom'. ANTENA 3

Sobre vivir sin tele, señaló que no lo echa en falta en su casa y que cuando tiene algo que ver lo hace con el ordenador: “Creo que si la tuviera perdería el tiempo viéndola, prefiero aprovecharlo en otras cosas”.

Pero su vida en los concursos no acaba con Pasapalabra. Romero hizo historia por segunda vez en televisión gracias a Boom, el programa que presenta Juanra Bonet en las tardes de Antena 3, como miembro de Los Dispersos, uno de los equipos -con permiso de Los Lobos- más famosos de la historia del espacio televisivo. Junto a Miguel Ángel, Victoria y Óscar se llevó 1,5 millones de euros antes de caer derrotados por Los Rudos en abril de 2021.

El concursante confesaba que el programa más difícil en el que ha estado es Pasapalabra porque “te juegas todo en un minuto” al contrario que en Boom, que al ser en equipo es más fácil que lo que no sabe uno lo sabe otro.

Reconoce que ahora no podría concursar en Pasapalabra porque no tiene la capacidad para estar nueve o diez horas estudiando como hacía Pablo Díaz: “Y si pudiera, me prepararía oposiciones a notario y no Pasapalabra”.