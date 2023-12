Ana Guerra genera confusión anunciando un supuesto embarazo y después lo desmiente

Europa Press via Getty Images

Después de anunciar su boda con Víctor Elías el pasado mes de octubre, parecía que este jueves Ana Guerra tenía otra buena noticia para compartir con sus fans: un supuesto embarazo. La cantante, en plena promoción de Érase una vez, visitó el podcast Kapra Diner, en el que habló de su carrera, de Operación Triunfo y de su vida personal.

En uno de los vídeos subidos por el programa en sus redes sociales, Guerra anunciaba emocionada "nos viene un bebesito", refiriéndose a una futura maternidad con Víctor Elías. De hecho, la artista explicaba que estaba de dos meses y medio que le gustaban los nombres de Alicia y Nur.

Sin embargo, ese fragmento publicado en redes no está incluido en el podcast completo y es probablemente una broma, algo habitual para los invitados que visitan el programa. De hecho, en el canal de YouTube del formato se puede comprobar cómo bajo la etiqueta #faketok se generan este tipo de contenidos.

De hecho, la propia Ana Guerra ha desmentido la noticia al ser preguntada al respecto por la revista Lecturas asegurando que "es una fake news". El vídeo de Kapra Diner ha generado gran confusión en redes sociales y numerosos fans de la artista han tardado apenas minutos en felicitar a la cantante sin darse cuenta de que todo formaba parte de una especie de inocentada.

En una entrevista con ABC realizada hace unos días, Guerra habló con sinceridad sobre la idea de ser madre y compaginarlo con su carrera musical, dejando claro que por ahora tener hijos no está en sus planes.

"Yo lo tendría ya. Pero Víctor y yo estamos en un momento de nuestras carreras maravilloso, y sin quitarte tiempo de trabajo no puedes dedicarte a tu bebé como se merece. En esta industria puedes equivocarte y tener hijos en un momento en el que no puedes dedicarles tiempo. Viajamos mucho, y para tener un hijo hay que parar. Ahora no queremos hipotecar nuestras carreras por un bebé, pero si fuera por amor, ya seríamos padres", aseguró.