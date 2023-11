Andrés Calamaro lanza este duro mensaje sobre lo que cree que va a pasar en España y lo acaba borrando

Andrés Calamaro ha vuelto al centro de la polémica en las últimas horas al publicar un mensaje en el que ha destacado en lo que cree que se va a convertir España tras la situación política actual y lo ha terminado borrando.

El cantante ha compartido en Instagram una reflexión con la que ha dejado bastante claro que no le está gustando lo que pasa aquí y cree que "hace apenas unos meses España sucumbió a una campaña de miedo".

"Está hundiendo al Reino en una suerte de dictadura progresista comunista que podría reventar un país que hasta ahora ostenta una calidad exquisita de vida", ha señalado.

Calamaro cree que "podemos elegir entre algo distinto a más tiros en los pies hasta que no quede nada". "No tengo todos los pelos de la burra, pero soy inteligente y experimentado, es casi imposible que me equivoque con estas cuestiones porque fui educado exquisitamente entre tertulias e intelectuales, personas de todo el arco político en los sesenta y setenta, en la tolerancia y sin televisión", ha añadido.

Para ello, el artista ha aprovechado sus palabras para dejar claro su apoyo al candidato ultraderechista en Argentina, Milei: "Claro que me conviene no decir nada. Puedo ser cínico y mentiroso. Es imposible que vuelva una dictadura por varios motivos. Ganarme el aplauso de Instagram progresista me da vergüenza de tan fácil que es, demasiado sencillo y burro", ha asegurado.

"Soy tolerante y culto, ustedes son vagos, resentidos, equivocados e hipócritas. Creen en Internet y la televisión. Son un meme, yo soy un hombre. Ni más ni menos", ha terminado cerrando en la red social.