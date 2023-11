Rozalén habla de las manifestaciones en Ferraz de tal forma que se le entiende TODO

La cantante Rozalén no ha dudado en dejar bien claro lo que piensa sobre las manifestaciones que se llevan produciendo desde hace más de una semana ante la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz contra la amnistía.

En una entrevista en El Español, la artista ha sido cuestionada sobre la situación que vive España y no se ha mordido ni un poco la lengua al hablar de estas movilizaciones.

"Esas manifestaciones no son democráticas del todo, ¿no? Están diciendo que se rompe España y que no hay democracia y lo hacen con la bandera franquista: no es coherente, es lo que pienso", ha señalado.

Rozalén ha asegurado que le da "mucha pena" cuando ve a la gente "poniéndose violenta o aparecen ciertos símbolos…” y ha hablado que se trata de "cuestión de educación".

"Hay una generación, que es la nuestra, a la que se nos ha contado la historia según se vivía en cada casa. A mí me pasa con amigos de toda la vida, que nos queremos por encima de todo, pero su familia vivió cosas distintas a la mía: en el grupo tenemos un legionario, un militar, una cantautora… tú imagínate", ha justificado.

Rozalén ha relatado que en su grupo del pueblo de Albacete "pensamos muy diferente". "Lo estamos haciendo bien. Incluso a veces nos decimos ‘te comprendo’. Es cierto que también hay botones rojos: ‘Oye, que votéis esto me duele, porque esto va contra mí’", ha defendido.

La artista reconoce que siempre procura empatizar, pero "pienso que ojalá nos hubieran educado con objetividad". "Con la memoria histórica me pasa mucho. Siempre me sueltan lo de ‘¿y los muertos del otro lado?’. A ver, ¿te tengo que explicar algo que deberías saber? Unas víctimas fueron reparadas y otras no", ha criticado.

Al preguntarle si cree que España es guerracivilista, Rozalén no ha dudado en destacar que "sí", porque "no profundiza, porque se quedan con el titular, porque falta estudio…". "La política es todo el rato dialogar y llegar a acuerdos, dar pasos para que todo el mundo esté bien, no consiste en tener la razón y ya está. Tienes que convivir con gente que no piensa como tú", ha sentenciado.