Así ha sido el reencuentro de 'El diablo viste de Prada' en los SAG Awards, con guiño incluido a la película

Durante la noche de este sábado se han celebrado los premios que otorga el Sindicato de Actores de EEUU (SAG-AFTRA). Durante la ceremonia, ha habido multitud de momentos que han marcado la gala.

Desde el discurso de la presidenta de la organización, Fran Drescher, que ha querido destacar algunos puntos de su victoria tras la huelga histórica que han protagonizado a reencuentros, como el que ha tenido el elenco principal de El diablo viste de Prada.

Meryl Streep ha sido la primera de las tres actrices que protagonizaron el largometraje de 2006 en subirse al escenario. Y, tras un tropiezo, se ha dirigido al público: "Dos cosas: el olvidado mis gafas, claramente, y el sobre". Y las encargadas de darle ambas cosas han sido las actrices Emily Blunt y Anne Hathaway.

Y, ya con sus gafas y las dos actrices a su lado, la oscarizada actriz ha proseguido: "Esta es una vieja pregunta. ¿Dónde termina el personaje y comienza el actor?". "Tal y como acabamos de ver Meryl y Miranda Priestly son como gemelas, ¿verdad?", le ha interrumpido Blunt, en referencia al filme que protagonizó el trío.

"No creo que me parezca mucho a Miranda Priestly", ha respondido Streep. Y esta vez, con otro guiño a la película, ha sido Hathaway la que ha interrumpido el discurso de Meryl: "No, no, eso no era una pregunta". Y, a continuación, le ha instado a proseguir y a que hiciera los honores.

Streep se ha tomado un tiempo antes de retomar la palabra. Ha echado una mirada de reojo, de nuevo como ya hizo en el famoso filme. Y, cuando ha ido a hablar, Blunt ha culminado la escena con otra alusión a uno de los momentos que más se ha popularizado de la película: "Por favor, tómate tu tiempo. Ya sabes lo que me encanta esperar", le ha dicho.

Y, entre las risas del público, Meryl ha anunciado finalmente quiénes eran los nominados en la categoría de mejor actor en una serie de comedia, que se ha llevado Jeremy Allen White, por su papel en The Bear.