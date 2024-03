Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, habla sobre este momento de su tía: "Me pareció muy chulo"

Tras una vida alejada del ojo público, la sobrina de la reina Letizia Carla Vigo Ortiz se ha ido dando a conocer poco a poco. Tratando de labrarse una carrera como actriz, lleva trabajando en el teatro desde los 16 años, y ha atendido en alguna ocasión a los medios de comunicación. El último ha sido la revista Lecturas.

La prima de la princesa Leonor ha hablado sobre su salud mental y ha destacado uno de los momentos que ha protagonizado su tía en este ámbito. En concreto, se ha referido al acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental en el que Letizia comenzó su intervención con unos versos de El Chojín.

“Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que se me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentando. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero ¿Por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?", dijo entonces la reina.

"Lo del rap me pareció muy chulo, al verdad", reconoce su sobrina Carla en una entrevista para Lecturas. "Me gustó bastante y me pareció muy bonito", prosigue. Y concluye admitiendo que se siente "representada" por ella. "Es la mejor", sentencia.

Durante esta misma entrevista, la joven ha explicado que desde pequeña ha tenido que lidiar con problemas de salud mental, que se endurecieron con la pérdida de su madre. Asimismo, ha apuntado que aunque los últimos meses "han sido duros", "ahora ya estoy mucho mejor", asegura. En este sentido, considera que "hay que trabajar en uno mismo. Te lo enseñan en terapia".