Céline Dion, sobre la enfermedad que la ha apartado de los escenarios: "Nada va a pararme"

Desde que reveló que sufría una enfermedad neurológica en diciembre 2022, la salud de Céline Dion no ha dejado de preocupar. La cantante sufre el llamado síndrome de la persona rígida, que la ha alejado de los escenarios desde entonces y que tiene como consecuencia la parálisis de sus músculos.

De hecho, hace unos meses la hermana de la artista aseguraba que Dion había pedido el control sobre algunos de ellos, provocando tristeza en sus fans. La cantante dio una alegría a todos el pasado febrero, cuando reapareció en los Grammy para entregar el premio al álbum del año, ganándose el aplauso de todo el auditorio.

Ahora, la artista protagoniza la portada del número de mayo de Vogue Francia, en el que habla sin tapujos de su enfermedad, su recuperación y de si se plantea volver en un futuro a subirse a cantar a un escenario.

"La respuesta es sencilla. Estoy bien, pero me lleva mucho trabajo. Me lo estoy tomando día a día", respondió Dion a la revista sobre cómo se encontraba. "No he superado la enfermedad, sigue en mí y siempre estará. Espero que encontremos un milagro, una manera de curarla a través de la investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ella. Así que esta soy yo, ahora con el síndrome de la persona rígida", ha explicado la artista.

La cantante también ha descrito la larga lista de tratamientos a los que se somete para tener una vida lo más saludable posible, entre los que se encuentran la terapia vocal, física y deportiva, con ejercicios que abordan todas las partes del cuerpo, incluida su voz.

Dion ha asegurado que, al contrario que en un principio, ha dejado de cuestionarse por qué le ha tocado a ella sufrir esta rara enfermedad y ha decidido centrarse en intentar mejorar. "De la manera en la que lo veo, tengo dos opciones. Puedo entrar como un atleta y trabajar muy duro, o apagarme y que todo termine, quedarme en casa, escuchar mis canciones, ponerme delante del espejo y cantar para mí misma. He elegido trabajar con todo mi cuerpo y mi alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero estar lo mejor posible", ha defendido Dion, que confiesa que su sueño es volver a ver la Torre Eiffel.

Además, la artista también ha destacado que es consciente de que muchas personas que sufren la enfermedad no tienen acceso a buenos tratamientos y buenos profesionales. "Tengo esos recursos y es un regalo", ha asegurado la cantante. Dion deja claro en la entrevista que quiere recuperar su vida dentro de lo posible: "Tengo esta fuerza dentro de mí. Nada va a pararme".

Sobre una posible fecha de vuelta a los escenarios, Dion asegura que "no puede responder". "Tal y como están las cosas ahora, no puedo decir 'sí, en cuatro meses'. No lo sé... Mi cuerpo me lo dirá", ha expresado la artista, que ha insistido en que no dejará de esforzarse para volver.

Mi sueño es vivir el presente. Día a día", ha confesado Dion, que se define como "una mujer que se siente fuerte y positiva sobre el futuro".