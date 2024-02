La creadora del 'Ministerio del Tiempo' de la BBC niega conocer el proyecto español

Portada del libro 'The Ministry of Time'.

Esta semana la cadena de televisión británica BBC ha anunciado el encargo de una nueva serie. El proyecto, de título The Ministry of Time, está inspirado en "la muy esperada novela debut homónima de Kaliane Bradley". Sin embargo, tanto el nombre como la trama guardan una serie de similitudes con la serie de mismo nombre que creó Javier Olivares y que se emitió entre 2015 y 2020.

Este viernes, Radio Televisión Española anunciaba que pediría "explicaciones a BBC sobre el anuncio que realizó sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses". Y ahora la autora de la novela ha negado conocer el proyecto español. Lo ha indicado en declaraciones para El Confidencial y que también ha recogido Cadena SER.

La respuesta, según estos medios de comunicación, ha llegado a modo de comunicado a través de la agencia que la representa, Aitken Alexander. En él sostienen que la novela de Bradley es "un trabajo original de ficción" y que "nunca" ha visualizado la serie de Olivares. Y añade que "los títulos idénticos son una desafortunada coincidencia", tal y como recogen El Confidencial y Cadena SER.

En las últimas horas, el creador de la serie, Javier Olivares, también se ha manifestado al respecto. Lo ha hecho a través de su perfil en la red social X, donde ha compartido varios mensajes. Uno de los más recientes ha sido de agradecimiento.

"Me es imposible agradecer a todos las muestras de apoyo a El Ministerio del Tiempo. Ministéricos, medios de comunicación, compañeros del guion y mundo de la cultura, la propia TVE... Justo hoy que se cumplen 9 años de su estreno. Un abrazo de parte de quienes lo levantamos...", ha escrito.

"Que no fui yo solo, como bien sabéis", ha proseguido escribiendo. Entonces, se ha acordado de su hermano: "Pablo estaría orgulloso de esta exhibición de cariño. Ni él ni yo nunca soñamos con tanto. Y más en los momentos chungos. Muchas gracias", ha concluido.

Y este no ha sido el único. Este viernes ha escrito otro en referencia a otra serie también similar a la suya: Timeless. "Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El Ministerio del Tiempo. Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar. No sé... Digo yo, eh...".