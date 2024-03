El actor Raúl Tejón habla de forma cristalina sobre lo que piensa de pagar muchos impuestos

El actor Raúl Tejón ha dejado un firme alegato en su entrevista publicada este domingo en el diario El País sobre la obligación de pagar impuestos en España.

El coprotagonista de la serie Machos alfa ha sido preguntado sobre si es un chico de extrarradio y no ha tardado en justifica que "yo puedo salir de Getafe, pero Getafe no sale de mí".

"Ni puedo ni quiero negar el sitio donde he crecido, donde me he hecho. En mi colegio, en los 80, arrasó la heroína. Los críos huíamos de los pobres yonquis que estaban dispuestos a quitarnos las pesetas que nos daban de paga", ha explicado.

El intérprete ha confesado que se considera "un currante, clase trabajadora" y "eso no me resta conciencia de clase". Algo que ha dicho antes de dejar una importante reflexión sobre la obligación de pagar impuestos.

Al ser cuestionado sobre la conciencia de clase, Raúl Tejón no ha dudado en defender que significa "saber que no hay justicia social, que la meritocracia no existe, que son los padres".

"Que, por mucho que a mí me vaya bien, mi obligación es devolver con mis impuestos a la sociedad que me lo ha dado todo, incluyendo las becas con las que me saqué dos carreras en la universidad de mi pueblo, la Carlos III. Derecho y Administración de Empresas", ha razonado.

Raúl Tejón ha confesado que él paga los impuestos "encantado" y "agradecido" porque "son para la ciudadanía, no para el Gobierno". "Cuando pago mucho, me alegro, porque eso significa que he ganado una pasta. Cuanto más pago, más gano. Yo en los sitios he estado siempre por derecho. Nunca he tratado de ser lo que no soy", ha sentenciado.