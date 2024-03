La réplica de Gonzalo Bernardos a Yolanda Díaz sobre los horarios de hostelería: provoca reacciones en plató

El economista Gonzalo Bernardos ha respondido a las críticas de Yolanda Díaz sobre los horarios de la hostelería, provocando alguna que otra reacción en caliente en el plató de 'LaSexta Xplica'

"Es una locura", denunció Yolanda Díaz sobre que en España estén abierto los restaurantes a la una de la madrugada.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En cuanto al incumplimiento de la ley de bares y restaurantes, especialmente en condiciones laborales, Bernardos ha recalcado que no son solo estos, sino también "muchas auditoras y consultoras, que no son pequeñas empresas, sino muy grandes, para las que no se necesita ningún algoritmo para saber que hay muchos jóvenes que hacen muchas horas extra".

Además, ha pedido que a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social que impida que le "tomen el pelo" a los jóvenes. "Les dicen que serán grande entre los grandes, que ganarán dinero, y lo único que hacen a la mayoría es que realmente sus expectativas queden muy difuminadas", ha manifestado.

Como colofón ha remarcado su postura respecto a los horarios nocturnos de bares y restaurantes: "Sí a los horarios por la noche, sí a que los restaurantes abran por la noche y sí a que los camareros se les paque mucho mejor que ahora".