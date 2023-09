La hermana de Edwin Arrieta revela el mensaje que le mandó Rodolfo Sancho

El caso de Daniel Sancho continúa bajo el foco mediático. La familia del chef ha optado por permanecer en silencio. Tanto su padre, Rodolfo, como su madre, Silvia Bronchalo, han atendido a la prensa. Pero en contadas ocasiones. Sin embargo, la hermana de la víctima, Darling Arrieta, ha aparecido más en los medios. La última vez, reveló el mensaje que le escribió el protagonista de El Ministerio del Tiempo.

La mujer lo ha hecho público en el programa de Televisión Española Mañaneros. Al principio, no le dio importancia al WhatsApp que había recibido, dado que desconocía si, realmente, tras él se encontraba el actor. Pero, una vez llegó a España, lo verificó. Y, efectivamente, Sancho se puso en contacto con ella el pasado 4 de agosto, cuando se empezó a tener conocimiento de lo que había ocurrido en Tailandia.

Rodolfo Sancho se va "tranquilo" de Tailandia, tras ver a su hijo Daniel "Daniel está muy bien cuidado por gente tremendamente amable, que es lo que me he dado cuenta que es la gente en este país".

"Hola, Darling. Soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero, quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros", dice el actor en el inicio de su mensaje. "No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado", prosigue.

A continuación, el actor, sin justificar lo ocurrido, apunta que "es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado. Pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho". Finalmente, Sancho le indica que prefirió escribirle un mensaje, antes que llamarle por teléfono "por miedo a que no fuera el mejor momento".

"Si quieres que hablemos estoy en tu disposición en este número. Estoy destrozado y con el corazón roto. Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones, yo no sé si volveré a encontrarla. De nuevo, mi más sentido pésame a toda su familia. Estoy sin palabras. Quedo a su disposición", concluye la misiva.