Una norteamericana que vivió en España revela lo que le pasa ahora en su país con el aceite de oliva

Una tiktoker norteamericana que vivió en España ha contado ahora en un exitoso vídeo en la red social china lo que le ocurre ahora en su casa cuando quiere cocinarse algo y quiere usar aceite de oliva.

"Todo el mundo sabe que los españoles prefieren usar aceite en vez de mantequilla. Cuando regresé de España empecé a usar aceite para cocinar todo", ha revelado en un perfecto castellano.

Ha proseguido contando que acaba de volver de la universidad, ya en Estados Unidos, y ha buscado el aceite por toda la casa pero no lo ha encontrado. Ha revelado que desde que era pequeña en su casa siempre se ha usado aceite: "¿Sabéis lo que me dijo mi madre? Me dijo que ha escondido el aceite porque usas tanto...".

"Y me dejó con esta mierda", ha añadido después mostrando el tarro de mantequilla con la que va a tener que cocinar al no tener aceite. En los comentarios muchos han tirado de guasa: "Es como si te esconden la fruta y te dejan donettes para merendar".

Otra usuaria le ha comentado que el aceite es más sano que la mantequilla y ella ha respondido que prefiere el aceite pero que es muy caro. También ha contado que la mantequilla la prefiere "en plan con tostada, pero para cocinar huevos, aceite, sabes?".