El portavoz de Rodolfo Sancho explica por qué estalló contra la prensa

"Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que, por favor, no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas, no me piséis, no me persigáis por la isla… Os lo pido por favor". Con estas palabras y en tono tenso, Rodolfo Sancho llegó este miércoles a la segunda sesión del juicio en Tailandia contra su hijo, Daniel Sancho, acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

"En este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema", ha advertido a los periodistas que se arremolinaban a las puertas del tribunal de Samui.

Horas después, Ramón Chipirrás, portavoz de la familia de Daniel Sancho en España, ha explicado en La mirada crítica de Telecinco el porqué de ese inusual arranque del actor.

"Tenemos que comprender que Rodolfo está en el peor momento de su vida y que tuvo varios incidentes con gente de prensa porque se colaron en el hotel", ha afirmado.

El portavoz ha agregado que es posible que la Corte llegue a tener que tomar medidas. Ya lo hizo este martes el juez en el inicio del proceso al prohibir informar sobre lo que ocurre en la sala, incluso bajo pena de cárcel.

Los asistentes tuvieron que dejar sus teléfonos móviles y demás dispositivos electrónicos en una taquilla y también tienen prohibido tomar notas.

Según Chipirrás, Daniel Sancho "va a contar que no fue premeditado y con las pruebas y testigos vamos a demostrarlo".

En la jornada de este miércoles declararán nuevos testigos de la Fiscalía, que busca probar que sí hubo esa premeditación: la persona que le vendió el kayak desde el que se deshizo de partes del cuerpo del colombiano y las dependientas del supermercado y la ferretería donde adquirió cuchillos, una sierra y productos de limpieza.